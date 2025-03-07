魔物獵人荒野 攻略｜全大型魔物圖鑑﹑弱點　素材掉落概率（上）

魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜很多獵人在整裝備的時候，經常會為打不到素材已煩惱，其實每個素材都有其掉落機概，以及破壞那一個部位能有機會獲得指定的素材。以下分上﹑下兩篇，分享 Monster Hunter Wilds 的｜全大型魔物圖鑑﹑弱點，素材掉落概率。



纏娃

掉落材料-下位



纏蛙的纏甲：目標報酬【15%】、破壞前肢部位【100%】、剝取屍體【15%】

纏蛙的鱗：目標報酬【27%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【35%】

纏蛙的皮：目標報酬【27%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【30%】

纏蛙的顎：目標報酬【23%】、剝取屍體【20%】

纏蛙狩獵證：目標報酬【8%】



掉落材料-上位



纏蛙的堅纏甲：目標報酬【15%】、破壞前肢部位【100%】、剝取屍體【15%】

纏蛙的上等鱗：目標報酬【27%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【35%】

纏蛙的上等皮：目標報酬【27%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【30%】

纏蛙的大顎：目標報酬【23%】、剝取屍體【20%】

纏蛙狩獵證S：目標報酬【8%】



炎尾龍

掉落材料-下位

炎尾龍的鱗：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【33%】

炎尾龍的皮：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【23%】

炎尾龍的頭冠：目標報酬【14%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【15%】

炎尾龍的尾巴：目標報酬【8%】、破壞尾巴部位【100%】、剝取屍體【11%】

炎尾龍的引火液：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

炎尾龍狩獵證：目標報酬【8%】



掉落材料-上位

炎尾龍的上等鱗：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【30%】

炎尾龍的上等皮：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【23%】

炎尾龍的大頭冠：目標報酬【11%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【11%】

炎尾龍的尾巴：目標報酬【8%】、破壞尾巴部位【93%】、剝取屍體【13%】

炎尾龍的濃引火液：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

炎尾龍狩獵證S：目標報酬【8%】

龍玉：目標報酬【3%】、剝取尾巴部位【7%】、剝取屍體【5%】



刺花蜘蛛

掉落材料-下位

刺花蜘蛛的爪：目標報酬【11%】、破壞前爪部位【100%】、剝取屍體【15%】

刺花蜘蛛的絨毛：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【33%】

刺花蜘蛛的尾棘：目標報酬【8%】、破壞花瓣狀部位【100%】、剝取屍體【11%】

刺花蜘蛛的甲殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【43%】、、剝取屍體【23%】

刺花蜘蛛的粘液：目標報酬【15%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

怪物體液：目標報酬【18%】

刺花蜘蛛的狩獵證：目標報酬【8%】



掉落材料-上位

刺花蜘蛛的銳爪：目標報酬【11%】、破壞前爪部位【100%】、剝取屍體【15%】

刺花蜘蛛的上等絨毛：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【33%】

刺花蜘蛛的上等尾棘：目標報酬【8%】、破壞花瓣狀部位【100%】、剝取屍體【11%】

刺花蜘蛛的堅殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【43%】、、剝取屍體【23%】

刺花蜘蛛的濃粘液：目標報酬【15%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

怪物濃液：目標報酬【18%】

刺花蜘蛛的狩獵證S：目標報酬【8%】



桃毛獸王

掉落材料-下位

桃毛獸王的毛：目標報酬【2%】、破壞尾巴部位【100%】、剝取屍體【35%】

桃毛獸王的爪：目標報酬【23%】、破壞前腿部位【100%】、剝取屍體【20%】

桃毛獸王的牙：目標報酬【27%】、剝取屍體【30%】

極彩色的毛：目標報酬【15%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【15%】

桃毛獸王的狩獵證：目標報酬【8%】



沙海龍

掉落材料-下位

沙海龍的鱗：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【48%】、剝取屍體【33%】

沙海龍的甲殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【47%】、剝取屍體【25%】

沙海龍的頭殼：目標報酬【15%】、破壞頭部部位【80%】、剝取屍體【18%】

沙海龍的尾巴：目標報酬【11%】、切換尾巴部位【100%】、剝取屍體【13%】

水袋：目標報酬【18%】

沙海龍的黑珍珠：目標報酬【8%】、破壞頭部部位【20%】、破壞傷口掉落【5%】、剝取屍體【11%】

沙海龍的狩獵證：目標報酬【8%】



掉落材料-上位

沙海龍的上等鱗：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【48%】、剝取屍體【30%】

沙海龍的堅殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【47%】、剝取屍體【23%】

沙海龍的尖頭殼：目標報酬【13%】、破壞頭部部位【80%】、剝取屍體【17%】

沙海龍的尾巴：目標報酬【7%】、切換尾巴部位【93%】、剝取屍體【11%】

大水袋：目標報酬【18%】

沙海龍的黑珍珠：目標報酬【11%】、破壞頭部部位【20%】、破壞傷口掉落【5%】、剝取屍體【14%】

沙海龍的狩獵證S：目標報酬【8%】

龍玉：目標報酬【3%】、切換尾巴部位【7%】、剝取屍體【5%】



闢獸

掉落材料-下位

闢獸的毛：目標報酬【27%】、破壞尾巴部位【100%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【30%】

闢獸的爪：目標報酬【15%】、破壞前腿部位【100%】、剝取屍體【15%】

闢獸的皮：目標報酬【27%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【35%】

闢獸的牙：目標報酬【20%】、剝取屍體【20%】

闢獸的狩獵證：目標報酬【11%】



掉落材料-上位

闢獸的剛毛：目標報酬【27%】、破壞尾巴部位【100%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【27%】

闢獸的銳爪：目標報酬【15%】、破壞前腿部位【100%】、剝取屍體【15%】

闢獸的上等皮：目標報酬【27%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【33%】

闢獸的銳牙：目標報酬【20%】、剝取屍體【20%】

闢獸的狩獵證S：目標報酬【11%】

獸玉：目標報酬【3%】、剝取屍體【5%】



波衣龍

掉落材料-下位

波衣龍的爪：目標報酬【8%】、破壞前肢部位【100%】、剝取屍體【13%】

波衣龍的鱗：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【28%】

波衣龍的纖毛：目標報酬【15%】、破壞尾巴部位【88%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

波衣龍的觸手：目標報酬【8%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【11%】

波衣龍的皮：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【23%】

水袋：目標報酬【16%】

波衣龍的狩獵證：目標報酬【11%】

波衣龍的逆鱗：目標報酬【5%】、破壞尾巴部位【12%】、剝取屍體【7%】



掉落材料-上位

波衣龍的銳爪：目標報酬【8%】、破壞前肢部位【100%】、剝取屍體【13%】

波衣龍的上等鱗：目標報酬【18%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【30%】

波衣龍的上等纖毛：目標報酬【14%】、破壞尾巴部位【93%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

波衣龍的艷觸手：目標報酬【8%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【11%】

波衣龍的上等皮：目標報酬【18%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【23%】

大水袋：目標報酬【16%】

波衣龍的狩獵證S：目標報酬【8%】

波衣龍的逆鱗：目標報酬【3%】、破壞尾巴部位【7%】、剝取屍體【5%】

波衣龍的水玉：目標報酬【7%】



沼噴龍

掉落材料-下位

沼噴龍的皮：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【80%】、剝取屍體【35%】

沼噴龍的爪：目標報酬【15%】、破壞前肢部位【100%】、剝取屍體【20%】

沼噴龍的喙：目標報酬【22%】、破壞尾巴部位【40%】、剝取屍體【30%】

斑斕的毒皮：目標報酬【10%】、破壞頭部、背部、尾巴部位【60%】、破壞傷口掉落【20%】、剝取屍體【15%】

毒袋：目標報酬【20%】。 破壞背部、尾巴部位【40%】

沼噴龍的狩獵證：目標報酬【8%】



煌雷龍

掉落材料-下位

煌雷龍的雷晶爪：目標報酬【15%】、破壞翅膀部位【100%】、剝取屍體【18%】

煌雷龍的鱗：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【28%】

煌雷龍的甲殼：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【23%】

煌雷龍的電角：目標報酬【11%】、破壞角部位【100%】、剝取屍體【13%】

煌雷龍的尾巴：目標報酬【11%】、剝取切斷的尾巴部位【88%】、剝取屍體【11%】煌雷龍的狩獵證：目標報酬【8%】

煌雷龍的逆鱗：目標報酬【5%】、剝取切斷的尾巴部位【12%】、剝取屍體【7%】



掉落材料-上位

煌雷龍的蒼雷晶爪：目標報酬【16%】、破壞翅膀部位【100%】、剝取屍體【18%】

煌雷龍的上等鱗：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【30%】

煌雷龍的堅殼：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【23%】

煌雷龍的雷電角：目標報酬【11%】、破壞角部位【100%】、剝取屍體【13%】

煌雷龍的尾巴：目標報酬【11%】、剝取切斷的尾巴部位【93%】、剝取屍體【11%】

煌雷龍的狩獵證S：目標報酬【8%】

煌雷龍的逆鱗：目標報酬【7%】

煌雷龍的雷玉：目標報酬【3%】、剝取切斷的尾巴部位【7%】、剝取屍體【5%】



影蜘蛛

掉落材料-下位

影蜘蛛的爪：目標報酬【15%】、破壞左爪部位【100%】、剝取屍體【20%】

橡膠質的皮：目標報酬【8%】、破壞外套膜部位【100%】、破壞傷口掉落【38%】

影蜘蛛的甲殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【35%】

影蜘蛛的棘：目標報酬【8%】、破壞毒刺部位【100%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【15%】

影蜘蛛的鉗角：目標報酬【20%】、剝取屍體【30%】

影蜘蛛的狩獵證：目標報酬【8%】

睡眠袋：目標報酬【21%】



掉落材料-上位

影蜘蛛的銳爪：目標報酬【15%】、破壞左爪部位【100%】、剝取屍體【20%】

橡膠質的上等皮：目標報酬【8%】、破壞外套膜部位【100%】、破壞傷口掉落【12%】

影蜘蛛的堅殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【63%】、剝取屍體【35%】

影蜘蛛的上等棘：目標報酬【8%】、破壞毒刺部位【100%】、破壞傷口掉落【25%】、剝取屍體【15%】

影蜘蛛的堅鉗角：目標報酬【20%】、剝取屍體【30%】

影蜘蛛的狩獵證S：目標報酬【8%】

昏睡袋：目標報酬【21%】



風鋏龍

掉落材料-下位

風鐆龍的尾爪：目標報酬【15%】、破壞尾巴部位【100%】、剝取屍體【15%】

風鐺龍的鱗：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【35%】

風鐆龍的皮：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【30%】

風鐆龍的飛膜：目標報酬【15%】、破壞頭部部位【100%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【20%】

冰結袋：目標報酬【23%】

風鐺龍的狩獵證：目標報酬【8%】



掉落材料-上位

風鐆龍的上等尾爪：目標報酬【100%】、破壞尾巴部位【100%】、剝取屍體【15%】

風鐆龍的上等鱗：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【33%】

風鐆龍的上等皮：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【27%】

風鐆龍的上等飛膜：目標報酬【15%】、破壞頭部部位【100%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【20%】

凍結袋：目標報酬【20%】

風鐺龍的狩獵證S：目標報酬【8%】

龍玉：目標報酬【3%】、剝取屍體【5%】



赫猿獸

掉落材料-下位

赫猿獸的甲殼：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【23%】

赫猿獸的鱗：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【28%】

赫猿獸的背甲：目標報酬【11%】、破壞背部部位【100%】、剝取屍體【13%】

赫猿獸的尾巴：目標報酬【11%】、剝取被切斷的尾巴【88%】、剝取屍體【11%】

赫炎結晶：目標報酬【15%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

赫猿獸的狩獵證：目標報酬【8%】

赫猿獸的骨髓：目標報酬【5%】、剝取被切斷的尾巴【12%】、剝取屍體【7%】



掉落材料-上位

赫猿獸的堅殼：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【23%】

赫猿獸的上等鱗：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【30%】

赫猿獸的堅甲：目標報酬【11%】、破壞背部部位【100%】、剝取屍體【13%】

赫猿獸的尾巴：目標報酬【11%】、剝取被切斷的尾巴【93%】、剝取屍體【11%】

大赫炎結晶：目標報酬【16%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

赫猿獸的狩獵證：目標報酬【8%】

赫猿獸的骨髓：目標報酬【7%】

赫猿獸的延髓：目標報酬【3%】、剝取被切斷的尾巴【7%】、剝取屍體【5%】



獄焰蛸

掉落材料-下位



獄焰蛸的皮：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【28%】

獄焰蛸的油膜：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【23%】

獄焰蛸的角：目標報酬【11%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【11%】

獄焰蛸的棘：目標報酬【15%】、剝取被切斷的臀部【35%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

獄焰蛸的觸手：目標報酬【11%】、剝取被切斷的臀部【60%】、剝取屍體【13%】

赫猿獸的狩獵證：目標報酬【8%】

獄焰蛸的髓液：目標報酬【5%】、剝取被切斷的臀部【5%】、剝取屍體【7%】



掉落材料-上位



獄焰蛸的上等皮：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【30%】

獄焰蛸的濃油膜：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【23%】

獄焰蛸的尖角：目標報酬【11%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【11%】

獄焰蛸的上等棘：目標報酬【16%】、剝取被切斷的臀部【38%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

獄焰蛸的暴觸手：目標報酬【12%】、剝取被切斷的臀部【60%】、剝取屍體【13%】

赫猿獸的狩獵證S：目標報酬【8%】

獄焰蛸的髓液：目標報酬【7%】

獄焰蛸的炎玉：目標報酬【3%】、剝取被切斷的臀部【2%】、剝取屍體【5%】

