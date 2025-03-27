SNK近日突然投出震撼彈，經典格鬥遊戲《餓狼傳說》竟推出新作，而且有重磅角色加入！《餓狼傳說：City of the Wolves》的最新消息，足球巨星C朗（Cristiano Ronaldo），竟加入遊戲成為一名可操作的格鬥角色，令一眾網民大呼「過癮」！



SNK官方宣布並確認C朗加入《餓狼傳說CotW》，而且並非外觀造型或是推廣活動，而是以完整、具戰鬥招式的格鬥角色形式登場，成為《餓狼傳說》新作的亮點之一。消息一出，立刻在玩家與足球迷社群間掀起熱烈討論，有人覺得荒謬，有人則拍手叫好，但無論立場如何，這次跨界合作無疑成功地引發了極大的關注。

SNK同時公布了C朗的格鬥風格，竟然帶波上「擂台」，融合了足球踢擊、空翻與閃躲技巧。有趣的是，不只是主要以腿技攻擊，甚至可以用足球「省」對手、攔截式飛鏟，大技更是C朗標誌性的凌空半車身抽射。

網民：幾時有美斯

網民的反應大多非常期待可以在格鬥遊戲中使用C朗，甚至建議把C朗真實球場上曾出現過的犯規動作，加入到遊戲之中就更有趣。另外，足球GOAT的爭議大多分為C朗派、美斯派，有網民提議同時加入美斯，讓球迷在格鬥遊戲中，使用偶像一較高下。