Pokemon TCG Pocket「嗨放異彩」5套卡組推介　十張新卡一定要有

Pokemon TCG Pocket 最新主題卡包「嗨放異彩」已經推出，多張色違寶可夢加入後，令meta環境又有所影響。想知最新卡包有哪些卡必須要有，哪些新強力的牌組推薦的話，即睇以下根據最新比賽成績得出的卡組分享。



以騎拉帝納EX 為首的新卡組，一個字：「穩」，每回合成儲2能量，配合新卡赤紅打EX多20血，以及火箭隊手下用來減對手的能量，而且每次用精靈球都能把3隻核心寶可夢抽上手，在新卡組中是比較穩定的玩法。

與舊的噴火龍EX玩法差不多，但減少50傷害的前提下，大大加速了噴火龍儲能量的回合，而且不會在攻擊後掉能量，新的噴火龍EX不只是收頭的角色，配合寶可夢中心姐姐可以成為持續輸出手。

三海地鼠的玩法類似啟暴龍，不過一階進化比較快，而且有珠貝的加持，令三海地鼠的生存能力大大增加。這一套比較屬於fun deck。

土王EX+塗標客 HP90卡組，完全是升級版的臭臭泥+毒氣雙子。塗標客的特性，可以在自己回合時可使用1次，擲1次硬幣若為正面，將對手戰鬥寶可夢「中毒」，完全不用上戰鬥區，比毒氣雙子方便，不過這副卡組比較怕寶可夢中心姐姐。

魔幻假面喵若對手戰鬥寶可夢為「EX」時，則增加70點傷害，完全針對EX卡打的牌組，就算魔幻假面喵未養出來，也可以使用椰蛋樹EX打快攻。

嗨放異彩卡包必抽卡：