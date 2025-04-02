Nintendo Switch 2｜6月5日發售！Game Chat新功能　內置咪連線玩

Nintendo Direct 4.2 終於公布，任天堂Nintendo Switch 2 將在 6 月 5 日發售，同步公開了 Switch 2 更多細節，包括 7.9" 螢幕﹑支援 120Hz，以及解釋了新 Joy-Con C掣的用途，竟然支援玩家可以在 Game 內即時與朋友互動，更可以利用新配件 Facetime！



Switch 2 將在 6 月 5 日發售。日版49980日圓（約$2,599）；多國語言版69980日圓（約$3,639）

港行售價

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Switch 2規格

Switch 2螢幕大升級，由原來的 6.2" 擴大到 7.9"，而且與上一代的厚度一樣。螢幕規格也與家用機睇齊，支援 1080P﹑120Hz螢幕刷新率﹑HDR。當 Switch 2放到 Dock 連到大螢幕時，更可以達到 4K。內置支架的角度增加，支援兩個 USB-C，可以一邊充電一邊連接配件使用。儲存空間也提升，32GB 增加到 256GB。

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新 Joy-Con 方面，拆開使用時，手掣頂的「SL」「SR」面積增高，更可以把 Joy-Con 當滑鼠使用，變相遊戲操作不再受限於使用傳統的按鍵方法。官方介紹新的滑鼠操作時，展示了新的輪椅籃球遊戲，左右手掣=左右手，角色的動作會跟手掣動作同步。

Game Chat新功能

Switch 2 另一個賣點，就是加入創新的 Game Chat 新功能，只要按一下Joy-Con上的「C」掣，就可以在遊戲內與朋友聊天互動，更會在螢幕下方看到最多 4 個朋友的遊戲畫面，類似 Discord 的分享螢幕效果。同時，Switch 2 主機的頂部有內置咪高峰，支援降噪功能，更可以配合使用官方鏡頭配件，可以在朋友的分享畫面中直接 Facetime。Game Chat 功能必須要有 Nintendo Switch Online 才能用到。

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Switch 2將使用專用的紅色 Game 卡，記憶卡也將只支援 microSD Express 卡，以前的 microSD 卡將不能使用。而舊機的 deta 即要用Nintendo AC傳過。同時推出新Switch 2 Pro 手掣，支援「C」掣，以及背後有「GR」「GL」掣。

Switch 2 獨佔遊戲

今次Nintendo Direct 同時公開了首發遊戲名單，當中比較吸引的獨佔作品，打頭陣有《Mario Kart World》，變成開放世界玩法，玩家可以駕駛「孖車」在地圖上和朋友隨意探索，賽道也不是只有一線固定路線，可以發揮想像力去到終點。另外還有《卡比 AirRiders》以及《Donky Kong Bananza》，詳細遊戲情報將會在之後的 Nintendo Direct 再公開。

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另一隻令玩家驚喜的是，From Software 的最新作《The Duskbloods》，竟然是 Switch 2 獨佔作品，哥德風格看起來似是《BloodBorne》的精神續作。

Switch 2升級版遊戲

Nintendo Direct 分享了 5 隻將推出 Switch 2 升級版的遊戲：《Mario party》﹑《薩爾達傳說：王國之淚》﹑《星之卡比 探索發現》﹑《Metroid Prime 4: Beyond》﹑《Pokemon Legends ZA》。Switch 2 版大多是把畫質提升，可以使用新 Joy-Con 的功能。而《薩爾達傳說：王國之淚》更推出了 Zelda Note App，可以使用手機睇地圖﹑導航、再現他人設計，與 Switch 2互動。

其他會在 Switch 2出現的遊戲名單：

Elden Ring Tarnished Edition《艾爾登法環》

Hades II《黑帝斯2》

Street Fighter 6《快打旋風6》

Daemon X Machina Titanic Scion

Split Fiction《雙影奇境》

Hogwarts Legacy《霍格華茲的傳承》

Hitman World of Assassination《刺客任務：暗殺世界》

Project 007

Bravely Default

Yakuza 0 Director's cut《人中之龍0》

Borderlands 4《邊緣禁地4》

Civilzation VII《文明帝國7》

WWE 2K

NBA 2K

Cyberpunk 2077《電馭叛客2077》

FF7 Remake

