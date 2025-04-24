《SD高達 G世代永恆》攻略｜開發邊部最好？6部最適合過主線推介

《SD高達 G世代永恆》推出了約一周，越來越多人打完主線推永恆之路，也有不少新玩家加入，除了抽UR機之外，很多玩家面對系列開發的藍圖都覺得非常頭痛，不知道要開發那一部機，才能善用有限的資源。以下分享三部機，基本上無腦整也不會覺得浪費資源開發。



首先要強調一點，就是只要首抽有刷能天使或沙薩比的話，其實主線全部關卡都沒什麼難度，最好要玩家手動操作，而真正面對機體不足問題的關卡，是永恆之路的挑戰。因此，在開發上，不太需要為主線而開發特定機體，反而要針對永恆之路哪些卡關的而去開發。

前兩隻建議開發的事Z系列的 Z高達和百式，前者是減防支援機，後者是攻擊機，優先進行三突。同時，兩部都可以在永恆之路Z和ZZ系列中使用，在目前的遊戲內容中，這兩部機都是少有能在兩個系列中使用的機體，基本上都能出場。

另外是 ZZ系列的全裝甲型ZZ高達，高爆擊傷害和有地圖炮的攻擊機，100Lv 達11K攻擊力，同樣能用在永恆之路ZZ系列中，而且在主線不夠攻擊機的情況下，也非常適合作為補傷害用。

永恆之路新機動戰紀高達W也是沒有能抽出來的UR機可以入隊，建議開發飛翼高達零式、雙頭龍高達；機動武鬥傳G高達中，即必須開發鏡高達，作為減防的機體。