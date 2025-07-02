2025年7月新番動畫推薦｜夏季了！暑假了！新作動畫都特別多！本文推薦了10部最具話題性的精選之作，包括大熱作《膽大黨 DAN DA DAN》2期、《戀上換裝娃娃》2期、《出租女友》4期，以及相隔14年推出新作的《新吊帶襪天使》！



7月新番動畫必看10推薦｜膽大黨2、換裝娃娃2、出租女友4、新吊帶襪天使

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《膽大黨》第二季 邪視篇｜7月3日起每週四更新

《膽大黨》第一季憑有趣的角色，熱血搞笑且腦洞大開的奇想故事，加上超細緻的畫面與分鏡，全球大熱！上季尾聲男主角厄卡倫跟女主角小桃前往溫泉鄉，偵查小桃青梅竹馬老友圓城寺仁（JiJi）父母雙雙自殺未遂、身受重傷，懷疑家有邪靈的事件。他們將要面對超強的敵人「邪視」！作品繼續由第1季的山代風我，以及負責上輯OP動畫的西班牙畫師Abel Gongora聯合執導！所以畫質和氛圍均絕對有保證，強勁的表現力將有增無減。

《膽大黨》第二季邪視篇｜7月3日起每週四更新

《戀上換裝娃娃》第2季｜7月6日每週日更新

福田晉一原作、CloverWorks 動畫化的超人氣戀愛+Cosplay主題動畫《戀上換裝娃娃》（日文原名：その着せ替え人形は恋をする）第二季上架。男主角和服人偶師「五條新菜」無意中邂逅了外表輕浮像像辣妹，實際上熱情可愛且對動漫非常認真投入的女Cosplayer「喜多川海夢」；新菜為海夢製作Cos服，互相理解對方的想法，逐漸成為戀人。原作中兩人已拉埋天窗，動畫黨請繼續欣賞這對「零負評」情侶的愛情故事吧。

《膽大黨》第二季邪視篇｜7月3日起每週日更新

《出租女友》第四季｜7月4日起每週五更新

廢柴大學生木之下和也因情場失意，自暴自棄下開始花錢租用女孩子外出約會，卻不理解「歡場無真愛」的真理，對美少女PTGF水原千鶴極度沉船（下圖為另一女角七海麻美）。漫畫2017年推出後已「水」了8年，近期和也表白後又「食檸檬」被拒，不知動畫版第4季會不會繼續拖？

《出租女友》第四季｜7月4日起每週五更新

《Dr.STONE 新石紀》最終季（第2部份）｜7月10日每週四更新

由《衝鋒21》漫畫家稻垣理一郎（原作）和 Boichi（作畫）的科幻作品《Dr.STONE 新石紀》，動畫版終於播出最終季的中篇（共分3篇播出），一眾主角在全人類被光線石化3700年後，一步步重拾科技，最終建造出登月火箭，與外星智慧生命WHY人接觸，拯救七十億人。

《轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路》第二季｜

7月9日起每週三更新

一個魔法狂迷在喪命後轉生成沙魯姆王國第七王子．洛伊德。先天才能+前世記憶+無限金錢地位+么子不必爭奪王位，他由出娘胎後就以驚人的速度學習魔法。一套令人看得很爽，畫功也中上水平的龍傲天作品；雖說是後宮番，女角也畫得很美，但外表中性可愛，穿著短褲露大腿的小正太洛伊德，才是最受觀眾歡迎的角色。

《轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路》第二季｜7月9日起每週三更新

《新吊帶襪天使》｜7月9日起每週三更新

《天元突破》執導今石洋之在GAINAX時期製作的美國Cartoon風日本動畫，講行為不檢而被踢出天堂的天使姊妹 Panty 與 Stocking，與教會神父 Garterbelt合作對付墮天使城（Daten City）的惡靈，希望可以重新返回天家；故事有點病態且非常搞笑，不少coser至今仍然穿上兩位女主角的服裝出活動；如今今石洋之要與自家TRIGGER製作室的班底開拍新一輯《新吊帶襪天使》（New PANTY&STOCKING with GARTERBELT），已經不用多說、準時收看吧！

《新吊帶襪天使》｜7月9日起每週三更新

《盾之勇者成名錄》 Season 4｜7月9日起每週三更新

盾之勇者，岩谷尚文以「四聖勇者」一員的身份被召喚到異世界，因盾的戰鬥力不及其他勇者，被指是次貨而被受陷害。最終他靠自己能能力和智慧，一步一步修復名譽地位，建立屬於自己的家園和親屬。在第4季「盾勇」準備與四靈「鳳凰」戰鬥，被神秘組織「九天樓」的刺客威脅，為了解決問題，他決定前往亞人之國席德威魯特。

《盾之勇者成名錄》 Season 4｜7月9日起每週三更新

《鳴～地獄老師》｜7月2日起每週三更新

系屬《週刊少年JUMP》的校園靈異漫畫《地獄老師》（地獄先生ぬ～べ～），曾先後開拍過動畫及真人版，故事講童守小學五年三組的新班主任：教師鵺野鳴介左手其實寄宿著著惡鬼，在緊急時就會化身來自地獄的正義使者、保護學生！作品當年特色是一堆小學女生的身材都不太政治正確，真不知新版會如何處理，才可免受道德魔人投訴。

《鳴～地獄老師》｜7月2日起每週三更新

《怪獸8號》第2季｜7月19日起每週六更新

夢想加入防衛隊守護世界的日比野卡夫卡，無奈能力平平，只能在做後勤收拾怪獸屍體。一天日比野意外被怪獸吞噬，大難不死且擁有變身力「怪獸8號」的能力。上一季尾聲他與防衛隊皇牌「四之宮奇可露」一同對付怪獸9號，竟因為恐懼而無法變身……今季他們將繼續與不斷進化的怪獸9號對抗。

《怪獸8號》第2季｜7月19日起每週六更新

《陰陽迴天 Re:Birth》｜7月2日起每週三更新

《JoJo》動畫製作組David Production首部原創作品，不良少年業平猛夜夜夢見神秘少女月宮，意外穿越到擁有未來科技的日本風都市「電祇平安京」。他在怪物「怨人」襲擊下保護月宮時，發現自己擁有死亡後能重新輪迴的特殊能力。為了守護月宮並變得更強，猛決心拜最強陰陽師安倍晴明為師，展開充滿奇幻與冒險的成長旅程。