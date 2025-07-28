動漫節2025 是香港動漫節年度盛事，今年繼續旺丁旺財，周末期間每天人流均「迫爆」灣仔會展，誰知在光天化日、眾目睽睽下，竟有賊人大膽出手偷竊！一家以高達精品為主題的本地攤位GC (gimans-care)，原來展出了兩款正版授權《高達》自護軍／紅彗星馬沙軍褸，但爆肝製作的衣服展品，竟然不翼而飛、後證實被盜。



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在最新的《機動戰士高達GQX》中，紅彗星馬沙偷取了最新型機體「高達」，改寫了高達史，但發生在真實世界，就絕不好玩。受害攤位已報警求助，並在香港最大型的Gundam facebook 討論區「高達同好聚 GUNDAM GROUP GATHERING」呼籲：「話說全隊人用左好多心機做款軍褸，趕住出動漫節俾大家睇，點知今朝返工就發覺俾人”攞走左”，我知呢位朋友都係太欣賞件褸，但可以欣賞完俾返我哋嗎？感謝🙏🏻」網上一眾高達同好指本地廠商少有開發這類高端高達精品，定價比日本同類產品便宜且設計不俗，知道廠方的sample被竊，均感到憤怒。

facebook 討論區「高達同好聚 GUNDAM GROUP GATHERING」截圖

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網民指「咁大件褸被人偷咗都冇人發現？」店方解釋，原來事件發生在星期日（27日）動漫節開門營業前，他們去攤位準備開店前發現外套不見了。這款機動戰士高達外套，預訂售價$1188，有自護軍及人氣角色「紅彗星馬沙」兩款，被盜的為後者。

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指賊人特別針對性偷取一件服裝，九成九是高達迷起貪念。有網民笑言：如果廠方取消這款馬沙軍褸不生產，那賊人就永遠都無法穿這件賊贓出街。也有人笑言可能是馬沙偷走，店方也不忘苦中作樂，貼了一位馬沙Coser來店打卡的相片：「馬沙真係嚟過！」

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