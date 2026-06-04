PS Store 清剿垃圾遊戲 | 近日遊戲廠商 Webnetic 在 X（前稱 Twitter）平台發表了形同「告別信」的聲明，公開承認在 PlayStation 平台 PS Store 的旅程即將結束，並呼籲支持者在遊戲被徹底下架前趕快購買。從今年 Sony 多次大刀闊斧清剿大量「換皮」垃圾遊戲來看，Webnetic 顯然是下一個目標，受影響遊戲過千款。



Webnetic呼籲支持者在遊戲被徹底下架前趕快購買。（X）

2026年PlayStation官方展開了一場史無前例的「商店大掃除」。繼今年1月Sony揮刀下架了遊戲發行商 ThiGames 旗下數百款（累計各區近1200款）跳躍系列垃圾遊戲，以及今年4月鎖定 GoGame Console Publisher、VRCForge Studios 與 Welding Byte 等多家劣質發行商並集體下架後，下一目標就是上架遊戲數量排行第四的大型發行商Webnetic。

Webnetic開發的其中一款換皮遊戲Parking Problem，肉眼可見的質量差。（Webnetic）

單一發行商Webnetic憑1274款「換皮」遊戲塞爆PS Store

Webnetic雖然名義上只有128款獨立命名的遊戲，但卻用十分誇張的方法來霸佔商店空間，包括跨平台複製同一款遊戲，同時推出PS4與PS5雙版本。另一招是跨地區洗版，針對全球不同國家和地區的PS Store，分別推出獨立遊戲版本。

舉例Webnetic在2025年推出的一款名為A House That Glows作品，光是利用上述手法就分身出8個不同版本。透過類似方法，Webnetic在PS Store上實際上架了高達1274款遊戲，成為整個平台上遊戲數量第四多的發行商。

Webnetic在PS Store上發行的部分遊戲，一款遊戲多次「換皮」。（PS Store）

為甚麼PS Store會充斥這麼多垃圾遊戲？

這類被海外玩家戲稱為「獎盃垃圾」（Trophy Slop）的現象之所以氾濫，是因為背後有著龐大的產業鏈與技術支援。

許多「獎盃控」玩家為了刷高自己的PlayStation帳戶等級與白金獎盃數量，願意花費1至2美元購買這些遊戲。進入遊戲後，玩家通常只需瘋狂按下一兩個按鈕、讓畫面上的貼圖跳躍幾次，在90秒內就能輕鬆解鎖一個白金獎盃。

「獎盃控」玩家為了白金獎盃數量願意花費1至2美元購買這些遊戲。（X）

隨著生成式AI技術的普及以及遊戲引擎門檻降低，發行商現在可以在幾小時內利用AI生成程式碼、套用素材，大量拼湊出毫無遊戲性可言的程式碼垃圾，成本幾乎為零。

Webnetic發佈的貼文下有不少網民留言表示「不可惜」。（X）

在Webnetic發佈的貼文下，有網民留言：「我們什麼也沒失去，這些遊戲是批量生產的、低質量的軟件，佔據了內存空間。」另一位網民說：「這是個好消息，PS Store上的垃圾遊戲越少越好，希望Sony未來也能從其他發行商那移除更多垃圾。」