撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-28 07:05

GoG.com遊戲平台春季特價3000款減至1折，包括《Cyberpunk 2077》、《BioShock》、《The Witcher 3》、《Metro Exodus》等大作，最平幾十蚊就可以入手！最近《Cyberpunk 2077》開發商CD Projekt的網上遊戲平台「GoG.com」，舉行春季大減價，多達3000款以上遊戲大減價。遊戲繁多，記者精選當中33款值得入手的熱門遊戲介紹。

GoG.com時常都會舉行特價促銷活動，今年春季特賣就有多達三千多款遊戲劈價，低至1折入手。當中包括不少熱門遊戲，如電腦版比家用版更出色的《Cyberpunk 2077》、《BioShock》、《The Witcher 3》、《Mad Max》、《Diablo + Hellfire》等，最平幾十蚊就買到，機迷們千萬不要錯過。今次限時優惠由即日至4月5日，要買就快手了。

三千多款對應PC或Mac電腦遊戲大特價（GoG.com）

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同場加映：Switch《MHR 魔物獵人崛起》Monster Hunter Rise 外國已有不少評分Report解禁列出多間遊戲網的評價，好讓各位入手前作參考。

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同場加映：近日外國YouTube channel「WatchMojo」就整理了《龍珠》悟空10大惡劣行為排名，發現悟士由小至大的行為都相當自私，無視他人感受。

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同場加映：打機無數的你會否常記起一些遊戲對白，無論年月過去仍會記起，甚至一見到句子腦內就會出現語音？以下就考考你認識幾多個，先看句子猜猜再看答案：

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