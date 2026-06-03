PS5 9月大作公布 | State of Play遊戲發表會多款焦點大作公開

PS5 9月大作公布 State of Play June 2026 遊戲發表會一覽 | ６月3日凌晨索尼互動娛樂（SIE）舉辦的PlayStation「State of Play June 2026」遊戲發表會剛剛落幕。在長達1小時的節目中公開了20款遊戲，包括God of War Laufey（戰神：勞菲）、Marvel's Wolverine（漫威狼人）等讓玩家們期待已久的作品，以下為各位玩家介紹發布會內容。



ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

6月3日凌晨索尼互動娛樂（SIE）舉辦的PlayStation「State of Play June 2026」遊戲發表會上介紹了20款即將登場的遊戲大作，大量作品可能為迴避11月GTA而集中在9、10月推出，一起來看看都有哪些令人期待的遊戲吧！

「State of Play June 2026」遊戲發表會5大重磅焦點大作

【1】God of War Laufey（戰神：勞菲）

遊戲概要：本次大會的壓軸作品由Santa Monica Studio開發的「戰神」系列最新正傳。故事出乎意料地以克雷多斯（Kratos，奎爺）的亡妻同時也是阿特柔斯（Atreus）的母親勞菲（Laufey）為主角。劇情講述她在舉辦葬禮後，於神秘的「萬時之境」（Everywhen）醒來，為了保護家人，她必須隻身面對來自埃及與東方神話等各路不滿她到來的神明。

遊戲玩法：從官方公開的20分鐘實機片段可見，今次戰鬥集結了「戰神」的強烈打擊感，同時融入了舊系列流暢的空戰系統。

發售日期及售價：預定登陸PS5平台，發售日期及建議零售價待定，但現已可加入PS Store願望清單。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【2】Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered（真・三國無雙2完全重製版）

遊戲概要：Koei Tecmo旗下Omega Force團隊無預警投下時代的眼淚！2001年登陸PS2，將無雙系列推上巔峰的傳奇神作「真・三國無雙2」連同資料片，將以現代高清畫質、全新音效以及大幅優化的操作系統在PS5上重製回歸。

遊戲玩法：保留當年最硬核、最原汁原味的割草快感，重塑大規模戰場的千人斬體驗。

發售日期及售價：預定於2026年10月1日正式發售，建議零售價待定。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【3】Marvel's Wolverine（漫威狼人）

遊戲概要：本次發布會的開場重頭戲。故事講述變種人被迫隱姓埋名，富豪玻利瓦·崔斯克（Bolivar Trask）僱傭了改造人傭兵「掠奪者（Reavers）」大肆搜捕變種人。主角「狼人」羅根（Logan）為此重返變種人末路小隊「Team X」，踏上拯救同伴的血腥旅程。

遊戲玩法：由Insomniac Games開發的單人動作冒險大作。戰鬥系統承襲了「蜘蛛俠」系列的流暢節奏，但風格極其殘暴血腥，充滿斷肢與肢解。除了深入展示羅根兇猛且極具破壞力的戰鬥技巧外，開發團隊也揭露了變種人特遣隊Team X的部分成員。 其中包括擁有強大心靈感應能力的琴・葛雷（Jean Grey）。她將與羅根並肩作戰，對抗專門獵殺變種人的機械化組織Reavers。

發售日期及售價：確定於2026年9月15日正式發售，官方定價為港幣498元(實體版) /港幣548元(數位版) ，數位豪華版亦可供預購建議售價：港幣628元。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【4】Silent Hill: Townfall

遊戲概要：由Konami發行、蘇格蘭工作室Screen Burn Interactive開發的寂靜嶺（Silent Hill）心理恐怖遊戲系列新章。故事背景設定在1996年的蘇格蘭，主角西門·奧德爾（Simon Ordell）被召回充滿寒霧的孤島「聖阿梅利亞（St. Amelia）」，在空無一人的死寂小鎮中面對異形怪物，並逐步揭開自己與這座島的恐怖過往。

遊戲玩法：本作打破系列傳統，採用更具沉浸體驗的第一人稱視角。核心玩法主打潛行與解謎，玩家需要善用一部「袋裝古董電視（Pocket CRT TV）」來偵測四周的危險。遊戲深度支援DualSense無線手掣，觸覺反饋能模擬怪物逼近時的腳步震動。

發售日期及售價：定於2026年9月24日推出，目前已接受預購，普通版定價約港幣390元，豪華版定價約港幣448元並包含48小時搶先體驗。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【5】Until Dawn 2（直到黎明 2）

遊戲概要：2015年互動驚悚神作時隔超十年迎來正統續作！這次改由Firesprite Games接手開發。故事講述一個名為「Dead True」的網絡靈異直播團隊，平日靠造假騙取流量、熱度，這次為了拍攝前往一座神秘的熱帶荒島，不料遇上真正的超自然怨靈與變態殺手，演變成一場真實的奪命求生直播。

遊戲玩法：延續初代經典「蝴蝶效應」選擇導向玩法，玩家的每次選擇都會引發不可挽回的結果。系統更進一步加入「網紅生態圈」的團隊，隊員之間的明爭暗鬥、信任與猜忌將直接影響誰能活到最後，初代關鍵角色希爾醫生（Dr. Hill）亦宣佈回歸。

發售日期與售價：預定於2027年在PS5平台發售，建議零售價待定。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

除以上5款人氣大作外，還有多款新作公開：

【6】MARVEL Tōkon: Fighting Souls（漫威鬥魂）

由Arc System Works、XDev與Marvel Games合作開發的格鬥新作。預告中出現了毀滅博士、磁力王、蜘蛛俠以及Gabby等人氣角色。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【7】Rayman Legends Retold（雷射超人：傳奇重述）

Ubisoft經典橫向捲軸遊戲回歸，雷曼將踏上拯救「夢想森林」（Glade of Dreams）的新冒險。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【8】Tomb Raider: Legacy of Atlantis (古墓麗影：亞特蘭蒂斯遺產)

一段對話預告展示了女主角羅拉·卡芙特 (Lara Croft) 接受一項全新委託，準備解開被隱藏數百年的謎團。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【9】Phantom Blade Zero（影之刃 零）

官方預告這款潛力十足的動作遊戲將在今年夏天晚些時候公開更深度的實機遊玩與劇情細節。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【10】Dune: Awakening (沙丘：覺醒)

這是一款以沙丘宇宙為背景的開放世界生存RPG，玩家要在厄拉科斯星（Arrakis）中求生、建造基地並掌握多種戰鬥技巧，PS5版預計將於9月22日發行。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【11】No Rest for the Wicked (永無寧日)

這款硬核動作RPG宣佈將迎來1.0正式完整版發布，帶來龐大的世界擴展、終局內容以及跨平台存檔/連線功能，預計今年10月登陸PS5。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【12】Onimusha: Way of the Sword (鬼武者：劍之道)

Capcom 推出的「鬼武者」系列新作，主角為宮本武藏。預告展現了斬殺幻魔的暢快戰鬥，預計將於今年9月推出。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【13】Ace Combat 8: Wings of Theve (空戰奇兵8 希孚之翼)

一款以空戰為核心的遊戲，背景包含中亞聯邦與陸地戰艦。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【14】CONTROL Resonant (控制: 共振)

Remedy的超自然大作續作。預告焦點放在一代主角弟弟迪倫·法登（Dylan Faden）身上，並揭示了發生在被封鎖的曼哈頓市的新危機。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【15】Marathon - Season 2 Gameplay Trailer (馬拉松 第2賽季)

Bungie宣佈該射擊遊戲的第二賽季「Nightfall」於今日上線，並限時開放公開免費試玩。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【16】Bancho the Chef（大廚班喬）

由「潛水員戴夫」的烹飪大師們打造的PS5遊戲，在這部全新的烹飪冒險前傳中，番長將擔任主角。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【17】Kemuri: Hunt the Unseen

「Kemuri」是一款以混亂的Kemuri City為背景的妖怪附身動作遊戲，在這個世界裡，生與死並存。玩家將探索這座龐大的垂直城市，穿梭於屋頂、小巷和隱密的遺跡，遭遇各種超自然現象。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【18】The Lost Wild（失落的荒野）

一款生存恐怖遊戲，其核心在於三個要素：觀察、本能和剋制。玩家需要在移動前觀察恐龍的視線方向，當比你藏身的建築物還高的生物經過時，保持靜止不動，並且要懂得何時不該奔跑。

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【19】Stuntman Hollywood（特技替身：好萊塢）

玩家將駕駛各種車輛完成特技表演，包括眾多轎車、SUV、摩托車，甚至還有校車。

ILL Story Trailer確認將於2027年間發售。（YouTube）

【20】ILL Story Trailer

由Team Clout所開發的第一人稱生存動作恐怖遊戲。