《Keroro軍曹》聯乘《機動戰士高達》| 阿寶馬沙與軍曹世紀挽手！

《Keoror軍曹》聯乘《機動戰士高達》| 從小看到大、最喜歡組裝高達（Gundam）模型的藍星侵略者Keroro軍曹，追星22年終於圓夢！為慶祝《Keroro軍曹》動畫化22週年，官方推出了全新劇場版並宣佈與《機動戰士高達》展開史上首次正式聯乘，最令人驚喜的莫過於兩部作品的靈魂人物親自操刀，繪製的「世紀同台」合作插畫。



經典動畫《Keroro軍曹》推出全新電影《新劇場版☆Keroro 軍曹 復活！速攻地球滅亡危機！》。（X）

經典動畫《Keroro軍曹》推出全新電影《新劇場版☆Keroro 軍曹 復活！速攻地球滅亡危機！》（Sgt. Frog: The New Movie - Now the Earth is in grave danger!）將於6月26日在日本上映，官方宣佈將與《機動戰士高達》展開特別合作。這次合作的全新插畫由《Keroro軍曹》原作者吉崎觀音與《機動戰士高達》角色設計及動畫導演安彥良和共同繪製並已公開。

《新劇場版☆Keroro 軍曹 復活！速攻地球滅亡危機！》×《機動戰士高達》聯乘插畫

世紀和解： 高達教父安彥良和這次親自執筆，竟然讓《機動戰士高達》中宿命對決了一輩子的兩大傳奇角色——阿寶（Amuro）與馬沙（Char）同時露出了罕見且溫馨的笑容。

與軍曹挽手： 畫面中阿寶和馬沙一左一右，面帶微笑、雀躍地與Keroro軍曹挽手同台！這幅打破宇宙次元、兼具歷史意義與溫馨感的畫面，對高達迷和軍曹迷來說，簡真是一幅夢寐以求的神作。

阿寶和馬沙一左一右，面帶微笑、雀躍地與Keroro軍曹挽手同台。（X）

致敬經典海報： 作為動漫界著名的「重度高達御宅族」，吉崎觀音老師這次親自繪製了完美致敬初代高達劇場版三部曲經典電影海報的特別插畫。Keroro小隊的成員們被完美融入到高達那種宏大、充滿史詩感的構圖與光影之中。

吉崎觀音老師這次親自繪製了完美致敬初代高達劇場版三部曲經典電影海報的特別插畫。（X）

吉崎觀音老師這次親自繪製了完美致敬初代高達劇場版三部曲經典電影海報的特別插畫。（X）

吉崎觀音老師這次親自繪製了完美致敬初代高達劇場版三部曲經典電影海報的特別插畫。（X）

電影正片高達驚喜亂入？同步推出限定軍曹配色高達模型

除了兩幅重量級插畫外，這次聯乘也將延伸至大銀幕與實體玩具市場，全面滿足廣大玩具收藏家與粉絲：

在2026年6月26日上映的全新電影《新劇場版☆Keroro 軍曹 復活！速攻地球滅亡危機！》中，「元祖高達」將會在正片中現身，拯救陷入絕境的Keroro小隊，而擋在他們面前的宿敵更是「馬沙專用渣古」，也算是終極致敬了。

此外官方還宣佈推出兩款聯名高達。Keroro Robo Mk-II（泰坦斯配色）與RG 1/144 RX-178高達Mk-II（Keroro配色）。

經典原班聲優最後一舞 秋季全新TV版將全數換人

另外值得留意的是，這次的新劇場版依然由當年大家最熟悉的原班聲優陣容回歸親自配音，保留了最原汁原味的集體回憶。不過，由於官方已宣佈將於2026年秋季推出全新製作的《Keroro軍曹》電視動畫，屆時所有角色的聲優將會進行全數重新選角。如果粉絲們想在大銀幕上再次重溫當年最經典、最對味的聲線與爆笑演繹，這次的新劇場版將會是最後的珍貴機會。