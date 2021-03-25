MHR︱公司老闆超佛心！《魔物獵人崛起》上市日直接放員工一天假

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-03-25 07:00

眾多遊戲迷期待的《魔物獵人：崛起》（Monster Hunter Rise）即將於 3 月 26 日正式解禁，不少獵人也早已準備好本周五的「揪團開戰」，相信那天肯定會有許多狂熱的獵人粉會突然身體不適需要在家休養吧，然而日本的一家公司近期卻得出了最佳解套方法，既然大家都不想上班，那就直接放一天假吧！

沒錯，日本某間公司由於《魔物獵人：崛起》的大熱，發售日當天公司的許多員工都以各種理由請休假了，霸氣的老闆乾脆直接公告當天「全公司休假」，公告中提到「由於 3 月 26 日是《魔物獵人：崛起》的發售日，我想大家也不能專心工作，「魔物獵人假期」大家就放假吧」，佛心的事蹟也在推特引起眾多討論，甚至有許多網友慫恿這名老闆跟員工一起狩獵，藉此增進上下層之間的關係，也希望各位讀者的老闆本周也能學學這位老闆的精神，並做個體恤員工的佛心老闆吧╭(⊙Д⊙)╯

日本公司由於《魔物獵人：崛起》的大熱，發售日當天公司的許多員工都以各種理由請休假了，霸氣的老闆乾脆直接公告當天「全公司休假」（Mark-on圖片）

隨著《魔物獵人:世界》的全球大熱，那股塵封已久的獵人魂也再次回到一線玩家的心中，而深知移動主機當年造成的狩獵旋風有多驚人，CAPCOM 也在去年釋出新作《魔物獵人:崛起》的誕生，並且宣布這部作品將回到玩家最喜愛的「Switch」平台。《魔物獵人:崛起》除了新增了不少棘手的魔物外，更添加了各種武器獨有的「鐵蟲絲招式」，讓各位獵人能夠感受截然不同的狩獵快感。除此之外，一同與玩家狩獵多年的好夥伴「艾露貓」也多了另外一位隊友，那就是可騎乘的隨從狗「加爾克」啦，玩家不但能夠騎乘該單位更能與牠一同並肩作戰，實在是太令人期待了！

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