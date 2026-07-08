動漫節2026 12大推薦玩具、漫畫、精品、展區｜第27屆香港動漫電玩節（ACGHK 2026）將於7月24日至7月28日一連五天假灣仔香港會議展覽中心重磅登場，記者早前出席了ACG記者會，率先「收料」八到今屆入場必買／必行的11大注目推薦玩具、漫畫、精品、展區，入場來個反智轉身，之後就好去掃貨了！



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入場安排｜單向通行不能回流、見到筍貨即入手

今年由於海內外動漫迷人數暴增，大會歷年來首次將展場由 Hall 1 及 3 擴展至 Hall 5，總面積直接飆升一成，大受歡迎的「CosParadise」 Cosplayer 專區今年也順勢移師至空間更大的 Hall 5。

第27屆香港動漫電玩節（ACGHK 2026）將於7月24日起舉行，今天（8號）大會舉行了媒體發佈會。（圖片來源：ACGHK）

主辦機構大會行政總裁梁中本（Leung Chung-poon）在發佈會上特別強調了人流管理的「鐵律」：今年大會採取穩妥的單向分流方案。 觀眾必須由 Hall 1 進入，再推進到 Hall 3，最後到達 Hall 5 離場。每個展館只可進入一次，絕對不能回流。大家入場前必須規劃好路線，想買的限定品在 Hall 1 就要立刻出手，一旦走到上層就再也回不去了。

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香港動漫節2026｜獨家門票優惠！不設現場售票

動漫節2026 將不設現場售票處，想入場可透過01空間售票平台網頁、或ACGHK app 預購門票。千萬不要去到會展門口才找售票處。現在就上01空間購買ACGHK全票、小童全票，可以用會員積分9折買飛，使用QR Code掃碼入場，方便又快速。

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香港動漫節2026｜ACGHK門票獨家優惠+開放日期時間+活動情報懶人包

注目點01：「發掘島」看彭順導演賣古董珍藏

由著名動畫人兼玩具收藏家「盧Sir」盧子英（Tsui-ying Lu）精心策劃的全新展區「發掘島（Dig Dig Island）」，將展銷來自世界各地的潮流與懷舊玩具。著名導演彭順（Oxide Pang）將他私藏多年的上世紀 50 至 80 年代港產珍貴玩具、鐵皮太空玩具等首度曝光

玩具收藏家「盧Sir」盧子英（Tsui-ying Lu）在記招中展示了一套非常罕有的《怪誕城之夜》玩具，到時將會有世界級《怪誕城之夜》收藏家參展。（圖片來源：ACGHK）

同場更有健力士《怪誕城之夜》紀錄保持者黃耀強（William Wong）、《龍珠》收藏家 Dick 鄧展權等人的神級珍藏展銷。

注目點02：四分一世界的鐵血｜鐵人 25 周年珍藏展

傳奇創作組合「鐵人兄弟（Brothersfree）」成員曾志威（William Tsang）、王信明（Kenny Wong）及馬志雄（Winson Ma）三人也將在現場舉辦「鐵人 25 周年珍藏展」，發售部分早已絕版的倉庫遺珠玩具。

「鐵人兄弟（Brothersfree）」成員：曾志威（William Tsang／圖左）、王信明（Kenny Wong／未出席記招）及馬志雄（Winson Ma／圖右）將在現場舉辦「鐵人 25 周年珍藏展」（鍾世傑 攝）

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注目點03：ComixPop 港漫武林大會

大會心中本地漫畫界的「武林大會」ComixPop 設於 Hall 3，由港漫大師溫兆倫（Alan Wan）有份策劃。今年雲集近 40 位本地漫畫界大師與新力軍，展區內增設「漫畫藝廊」展出珍貴漫畫原稿。最吸睛的是「你想點就點」環節，粉絲可以用「現場專享價」，邀請心儀的漫畫大師即席揮毫，為你畫出專屬的漫畫公仔。

香港漫畫家溫兆倫（Alan Wan）講解「ComixPop 港漫武林大會」的內容（圖片來源：ACGHK）

注目點04：港漫動力繼續發功｜推動百本香港原創漫畫誕生

香港動漫畫聯會同步亦在ACGHK主辦第 5 屆「港漫動力」，展出 17 個全新本地漫畫 IP；大會已合共出版了100本原創香港漫畫，並協助本地創作人將作品IP向全球推廣，已簽下50多個授權。

第 5 屆「港漫動力」，將於ACGHK內展出 17 個全新本地漫畫 IP。（鍾世傑 攝）

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注目點05：Good Smile Company 發售限定版黏土人

GSC「好微笑」代理雙陸將於動漫節2026攤位中慶祝「Nendoroid 黏土人」Q版公仔系列誕生 20 週年。現場首度展出編號 200 至 3000 號、每逢百號的歷代經典黏土人。機甲品牌 Mecha Smile 也會展出《合體神系列》「THE合體 DX 丹帝拜恩」彩色原型樣品。購物滿額可得到合體神的迷你模型板件。

GSC「好微笑」代理雙陸將於動漫節2026攤位中慶祝「Nendoroid 黏土人」Q版公仔系列誕生 20 週年。（圖片來源：ACGHK）

會場更獨家限量發售兩款神級限定品：黏土人 2939「雪未來 Sweet Snow Ver.」及 3028「賽車未來 15th “Rhapsody” 2010-2025」。展覽期間消費滿港幣 250 元，即送會場限定的「I♡HK」黏土人造型特典部件。

會場更獨家限量發售兩款神級限定品：黏土人 2939「雪未來 Sweet Snow Ver.」及 3028「賽車未來 15th “Rhapsody” 2010-2025」。（鍾世傑 攝）

展覽期間消費滿港幣 250 元，即送會場限定的「I♡HK」黏土人造型特典部件。（鍾世傑 攝）

展出《合體神系列》「THE合體 DX 丹帝拜恩」彩色原型樣品。購物滿額可得到合體神的迷你模型板件。（鍾世傑 攝）

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注目點06：Assemble | Nintendo Switch 商品專門店

亞洲首家大型 Nintendo Switch 遊戲生活館今年首度參展，現場打造了會場最大規模的遊戲試玩區。玩家可搶先體驗《斯普拉遁》等話題新作，現場更會發售會場限定的主機組合與特價優惠套裝。

亞洲首家大型 Nintendo Switch 遊戲生活館今年首度參展，現場打造了會場最大規模的遊戲試玩區。（鍾世傑 攝）

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注目點07：HKBTA展區｜必買CCS無敵鐵金剛凱撒SKL金屬色版

香港品牌玩具協會（HKBTA）今年的展區佔地高達 900 平方米，雲集 24 家本地潮玩品牌。重頭戲包括：Animes-Pro 會場限定版「無敵鐵金剛凱撒SKL（Thrash Metal Edition）」合金可動模型。

Animes-Pro 會場限定版「無敵鐵金剛凱撒SKL（Thrash Metal Edition）」合金可動模型（鍾世傑 攝）

鴻興玩具限量發售世界盃小飛俠各 50 隻；POSE+ Awaken Studio 展出《三一萬能俠》（又譯：蓋塔機器人 / Getter Robo）METAL系列最新作。ThreeZero推出黑色版雷神GSX VARIABLE ACTION Hi-SPEC UNITED 版模型車，同場還有部1：1真車比例展品，購物滿額可上車拍照。

鴻興玩具限量發售世界盃小飛俠各 50 隻（鍾世傑 攝）

POSE+ Awaken Studio 展出《三一萬能俠》（又譯：蓋塔機器人 / Getter Robo）METAL系列最新作（鍾世傑 攝）

ThreeZero推出黑色版雷神GSX VARIABLE ACTION Hi-SPEC UNITED 版模型車，同場還有部1：1真車比例展品，購物滿額可上車拍照。（鍾世傑 攝）

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注目點08：Hot Toys 力谷《蜘蛛俠：英雄重生》

HT 在 Hall 1 設有 2,000 呎超大展位，帶來「大型珍藏人偶展覽」，展出超過 20 款全球首度曝光的殿堂級 1:6 比例珍藏人偶。現場築起 4.5 米《蜘蛛俠：英雄重生》巨型場景連 1:1 蜘蛛俠雕塑。會場現貨限量發售《復仇者聯盟》鐵甲奇俠Mark VII (Exo-Chrome Clear Version) 1:6比例合金珍藏人偶（限量 400 套），及《蜘蛛俠：英雄重生》蜘蛛俠 1:6 比例珍藏人偶（動漫節先行現貨 300 套）。

Hot Toys 力谷《蜘蛛俠：英雄重生》，將推出蜘蛛俠 1:6 比例珍藏人偶（動漫節先行現貨 300 套）。（圖片來源：ACGHK）

Hot Toys 力谷《蜘蛛俠：英雄重生》（鍾世傑 攝）

注目點09：HK3C 香港創意品牌玩具總會

HK3C 香港創意品牌玩具總會集結 15 家知名玩具品牌。SUNRISEPOP 會場獨家首發《咒術迴戰》小金蟲與《膽大黨》限量周邊；Yolopark 限定推出高達 62cm 柯柏文（又譯：擎天柱 / Optimus Prime）頂級可動雕像；利佳玩具則帶來海量正版最新扭蛋。

HK3C 香港創意品牌玩具總會集結 15 家知名玩具品牌，主持人Simon上台講解今次活動的精選新產品。

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注目點10：羚邦集團 Medialink 有必殺技：Chiikawa 人魚島的秘密

羚邦集團（Medialink）今年推出新電影《Chiikawa 人魚島的秘密》的相關精品及電影換票證+精品套裝。旗下的潮流玩具品牌 SUNRISEPOP 更會於會場獨家首發熱門大作《咒術迴戰》小金蟲與最新話題作《膽大黨》（Dandadan）的限量周邊。

羚邦集團（Medialink）將推出新電影《Chiikawa 人魚島的秘密》的相關精品及電影換票證+精品套裝。

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注目點11：Animation International 必買拉打毛巾

日本超大型動畫IP版權公司「AI」亦會參展ACGHK，主打《鬆弛熊》黑白系列產品，包括：毛公仔、吊飾、保冷杯、貼紙及文件夾等，還有匹克球拍。還要留意 San-X 新貴「意志薄弱狗」(Ishiyowachan) 產品現身會展。

日本超大型動畫IP版權公司「AI」亦會參展ACGHK，主打《鬆弛熊》黑白系列產品

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San-X 新貴「意志薄弱狗」(Ishiyowachan) 產品現身會展。

男生也不怕沒東西買，場內有《幪面超人》多款首發產品，包括：能量補給充電器、英雄專用快乾毛巾，還有一度斷市的幪面超人盲盒手錶系列再度登場發售。

場內有《幪面超人》多款首發產品，包括：能量補給充電器、英雄專用快乾毛巾，還有一度斷市的幪面超人盲盒手錶系列再度登場發售。