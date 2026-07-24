《棕色塵埃2》登陸動漫節　製作人李浚熙：傾聽玩家聲音是關鍵

由GAMFS N開發、NEOWIZ營運的角色扮演遊戲《棕色塵埃 2》為前作《棕色塵埃》的官方續作，遊戲開發團隊正現身由7月24日至7月28日早上10時至晚上9時在香港會議展覽中心舉行的「第27屆香港動漫電玩節（ACGHK 2026）」。



以精緻的遊戲角色立繪融入抽卡元素，加上JRPG地圖探索兼融策略性回合制戰鬥模式為核心的《棕色塵埃 2》貼合不同玩家需求，開發團隊積極聽取玩家意見持續發展並強化遊戲的特色，亦成為讓遊戲廣受好評的關鍵。團隊是次趁着一年一度的香港動漫電玩節首次來港參加線下活動，與本港玩家展開交流。展位以三週年的「夏日郵輪」為主題，把遊戲內的利維坦號帶到會場之中與玩家見面（攤位編號：A05），望為到場人士呈現清爽愉快、令人心動的旅程體驗。

記者在動漫電玩節首天來到展場訪問開發團隊，製作人李浚熙表示初到步便迷路了，其後跟着Cosplayer走才終於找到入口，雖然第一天是平日，但人潮依然非常多，氣氛非常棒。角色插畫繪師／色紙老師韓惺賢則表示，到步的第一個感覺是看到有很多人Cosplay，亦感到有很多人喜歡二次元遊戲。

事業部組長金在浩表示，兩年前曾到香港參加動漫展，當時發現這個活動會進行5天，時長亦從早上10點辦到晚上9點，人流非常多，便生出來港參展的想法；開發團隊經過2年間在亞洲各地區豐富的線下活動經驗，此次便藉3周年活動來到香港，也有邀請韓國與香港等地的Cosplayer一同合作。

雖然只是開展的第一天，但開發團隊看到現場人潮滿滿，展位亦有非常多人在排隊，相信周邊的銷量亦會有不錯的成績，因此有信心《棕色塵埃 2》在香港市場絕對有一定的潛力。

回顧開發心路 開發團隊視玩家想法為最優先考量

回顧設計遊戲初期，李浚熙表示一開始是想要設計出一款能「將經典 JRPG 以符合現代玩家需求的方式重新呈現」的遊戲。他指自己對這類遊戲一直抱有深厚的情懷，因此希望能夠從製作一款自己真正想做的遊戲開始。李憶述整體開發過程初時相對順利，但在封閉測試期間聽取了玩家意見，最終做出一項大膽的決定，就是將原本的直向畫面全面調整為橫向畫面。李浚熙指，因開發團隊只花了3至4個月更完成了更新，讓玩家可以自行選擇以直向畫面及橫向畫面兩種方式遊玩，令不少玩家均對此更新表達非常滿意。

韓惺賢補充：「最初我們是從許多JRPG遊戲中獲得靈感而開始製作；但隨著時間推移，我們逐漸開始思考，與其做出一款似曾相識、較為一般化的作品，不如更深入地尋找屬於我們自己的優勢，以及玩家們真正期待的是什麼。」正因開發團隊始終把玩家的想法放在最優先考量，讓《棕色塵埃 2》才能從上線初期表現未達預期，到現在成為玩家們愛不釋手的遊戲。

李浚熙續指，隨著服務持續營運，團隊最為擅長的高品質插畫獲得大批玩家喜愛，表現尺度也自然而然地逐步提高。隨著遊戲服務持續發展，團隊也逐步強化角色互動與情感連結相關內容，包含更深入的角色故事、互動演出與戀愛元素等，讓玩家能與角色建立更鮮明的連結。他表示：「現在回頭來看，我認為這些變化的起點，都是因為我們一直認真傾聽玩家的聲音，並將他們的意見實際反映在遊戲服務之中。」韓惺賢亦表示，團隊在配合玩家需求進行調整的過程中，也逐漸形成了《棕色塵埃2》獨有的美術設計與企劃方向。

韓惺賢認為「現在的《棕色塵埃2》，是玩家與開發團隊共同打造出來的成果。」他表示團隊非常重視玩家所提出的意見，亦會思考如何將這些回饋實際反映到遊戲中，以進一步獲得更多玩家的共鳴與支持。

李浚熙提到，團隊將陀螺儀(gyroscope)功能應用於《棕色塵埃2》的核心優勢—角色互動內容中，透過行動裝置可讓玩家實現更直覺、更具沉浸感的角色交流體驗。他續指：「未來我們也計畫加入更多不同類型的互動機制，持續提升角色互動內容的趣味性與豐富度。」他表示，在持續平衡拓展戰鬥與生活類內容的同時，團隊也會不斷研究與開發親密度等互動系統，讓玩家能夠與角色建立更深入的情感連結。

李浚熙又提到，因為繁體玩家的數量佔遊戲玩家之最，所以非常珍惜繁中圈玩家的意見，未來亦會持續聽取大家的意見以補充遊戲細節。另一方面，為了吸引繁體中文圈玩家，開發團隊亦將東方的「武林」文化元素融入至遊戲更新之中，希望能藉此引發繁體中文圈玩家的共鳴。

豐富周邊商品 望回饋玩家

為回饋長期支持《棕色塵埃2》的玩家，團隊在是次活動準備了不少特別的周邊商品與豐富的贈品。金在浩指：「由於這是我們團隊首次參加香港的線下活動，開發團隊也親臨現場與各位玩家進行交流與互動。希望透過本次活動，讓更多香港玩家及來自各地的玩家感受到《棕色塵埃2》的魅力，並留下一段愉快且難忘的回憶。」

韓惺賢就表示：「這次是我第一次來香港，體驗很特別，亦令我得到激勵，希望可以創造更多令香港玩家喜愛的遊戲角色。」李浚熙亦指：「我也是第一次來到香港，知道香港有很多玩家，但我還沒有實際接觸過。其實我每次參加線下活動都會問自己，是不是真的會有玩家來找我們呢？這次聽到展位上來了很多人，聽到這個消息真的很感激，也很感動。」開發團隊直言，將會在活動後留意整體反應，若反應良好將會擴展未來在香港舉辦線下活動，將考慮舉行快閃活動等可能性。

(資料由客戶提供)