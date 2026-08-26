龍珠主題樂園 | 法國總統馬克龍與沙特阿拉伯王儲穆罕默德在愛麗舍宮達成震撼旅遊業的協議。沙特主權財富基金旗下的娛樂投資巨頭Qiddiya，將豪擲60億歐元（約548億港元）在巴黎西北部約30公里處的塞爾吉-蓬圖瓦茲（Cergy-Pontoise）附近，興建三座頂級主題樂園。其中一座，更是萬眾矚目的《龍珠》動漫主題樂園。



70米神龍過山車落戶歐洲。（Qiddiya）

法國《龍珠》樂園甚麼樣？沙特首家園區設計已出

雖然法國園區的詳細設計圖尚未全面公開，但根據沙特Qiddiya官方網站與東映動畫之前公佈的利雅得《龍珠》樂園規劃，粉絲可以預估未來巴黎園區的核心體驗：

龍珠主題樂園概念圖。（Qiddiya）

七大主題區域：以七顆龍珠為靈感，還原動漫中的經典場景，包括龜仙人小屋、膠囊公司及比魯斯星球。

巨型地標：沙特園區以一座70米高的巨型神龍為地標，過山車軌道貫穿神龍體內。法國園區預計也會沿用類似的高科技大型機動遊戲。

超30款機動遊戲與設施：涵蓋從早期《龍珠》到《龍珠超》的全系列劇情故事線。

涵蓋七大主題區域。（Qiddiya）

法國總統與沙特王儲都是「動漫迷」？

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）是公認的日本動漫愛好者，過去多次在公開場合法展現出對ACG文化的熱情；而沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman，MBS）則一直在推動沙特的「願景2030」，致力將電競、動漫與娛樂產業打造為國家非石油經濟的新支柱。

根據法國總統府官員透露，兩人在談判中發現彼此都是《龍珠Z》的資深粉絲，這項靈感隨即在沙特主權基金的資本挹注下，從社交話題演變成實際金額高達60億歐元的投資協議。

遊客可透過VR在龜仙人小屋前放「龜波氣功」。（Qiddiya）

馬克龍稱這是「迪士尼以來最大規模開發」

馬克龍在聲明中形容，這是自1992年巴黎迪士尼樂園開幕以來，法國乃至歐洲前所未有的大型樂園開發案。選址塞爾吉-蓬圖瓦茲（Cergy-Pontoise），對當地人來說有特殊的歷史意義。法國媒體透露，樂園預定地位於Val-d'Oise區域，極可能是35年前倒閉的舊主題樂園「Mirapolis」遺址。

沙特園區以一座70米高的巨型神龍為地標，過山車軌道貫穿神龍體內。（Qiddiya）

整個開發案不僅僅包含樂園本身：

三大主題園區：除了《龍珠Z》園區，其餘兩座樂園的IP主題尚待進一步公佈。

經濟效應：項目將配套興建學生與青年專業人士住宅、酒店及餐飲娛樂區，預計創造約2.2萬個職位。