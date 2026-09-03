萬代BANDAI經營的高達模型專門店「THE GUNDAM BASE」，今日（9月3日）正式宣佈在大阪JR站上蓋的「梅田 LUCUA」百貨店11樓，開設全新常設旗艦店「THE GUNDAM BASE OSAKA」！這是繼東京台場及福岡後，日本國內另一座集結購物、展覽與體驗於一身的大型高達基地。



371 坪西日本最大賣場面積 打造「買・睇・砌」一站式空間

預定於2027年月開張的「THE GUNDAM BASE OSAKA」，佔地達 371 坪（約 1,226 平方米），屬西日本最大高達賣場，提供「買・睇・砌」一站式空間。全線商品陣容：除了齊備常規銷售的各種獨家款「THE GUNDAM BASE」限定版模型外，亦會販售服飾、文具、生活雜貨及主題零食等多元化周邊商品。並設有展覽區及模型組裝體驗空間，讓新手與資深玩家都能親手感受組裝高達模型的樂趣。

大阪會再次出現 1：1 高達嗎？

位處關西空港旁的「臨空城」outlet 近日已公佈結業，有傳在地地區泉佐野有意跟BANDAI合作，將萬博高達運到臨空城原址，並重組新的購物區。但是，如今萬代已公佈在梅田開店，那「泉佐野」高達的可信性就相對變小了。不過都有網民笑言，何不將已退役的台場1：1獨角獸高達搬到關西，在大阪站對開的大平地上改建成1：1獨角獸高達2號機「報喪魔女」。

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大阪是高達不毛之地？兩度開店均結業收場

其實萬代曾在2019於大阪道頓堀開設過「 Gundam Cafe大阪」（2021年 3月 31日結業），也在萬博公園旁的「大阪LaLaport EXPOCITY 」開設Gundam Square（2022 年 1 月 10 日結業），但門外卻只得2米高達及紅渣古，規模難與東京及博多的GUNDAM BASE比較，且兩者均已結業。

萬代曾在萬博公園的「大阪LaLaport EXPOCITY 」開設Gundam Square（2022 年 1 月 10 日結業）

去年萬代於大阪世博EXPO 2026開設高達館，比東京遲了整整 16年 才迎來首座官方 1:1 實物大高達。並於同期在梅田大丸百貨店開設Pop Up Store，不單日日排長龍，更重新帶動關西高達熱，終於令一直被指「東重西輕」的萬代下定決心，打造關西的大型高達店。

去年萬代於大阪世博EXPO 2026開設高達館，比東京遲了整整 16年 才迎來首座官方 1:1 實物大高達。

同期在梅田大丸百貨店開設Pop Up Store，不單日日排長龍，更重新帶動關西高達熱

371 坪西日本最大賣場面積 打造「買・睇・砌」一站式空間

預定於2027年月開張的「THE GUNDAM BASE OSAKA」，佔地達 371 坪（約 1,226 平方米），屬西日本最大高達賣場，提供「買・睇・砌」一站式空間。全線商品陣容：除了齊備常規銷售的各種獨家款「THE GUNDAM BASE」限定版模型外，亦會販售服飾、文具、生活雜貨及主題零食等多元化周邊商品。並設有展覽區及模型組裝體驗空間，讓新手與資深玩家都能親手感受組裝高達模型的樂趣。

大阪會再次出現 1：1 高達嗎？

位處關西空港旁的「臨空城」outlet 近日已公佈結業，有傳在地地區泉佐野有意跟BANDAI合作，將萬博高達運到臨空城原址，並重組新的購物區。但是，如今萬代已公佈在梅田開店，那「泉佐野」高達的可信性就相對變小了。不過都有網民笑言，何不將已退役的台場1：1獨角獸高達搬到關西，在大阪站對開的大平地上改建成1：1獨角獸高達2號機「報喪魔女」。

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情報來源（www.gundam-base.net 連結）