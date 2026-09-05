將軍澳東港城由9月4日起舉辦「Banpresto Expo 2026」動漫展覽！現場充滿香港懷舊風味，集合《海賊王》、《初音未來》及《Keroro軍曹》3大動漫打卡位，當中軍曹影相位更強調有「港式風格」，相當搞笑！同場加映多款香港首發限定版模型，粉絲絕對不能錯過這次掃貨好機會！



3大動漫巨頭坐鎮｜港式懷舊打卡位好玩

全場焦點落在3大人氣動漫主題打卡區。《海賊王》主角路飛以標誌性造型登場，旁邊更有新四皇霸氣現身。轉彎便會見到《初音未來》在閃爍霓虹燈下擺出華麗姿勢，極具舞台感。最後還有童年回憶《Keroro軍曹》隱身於港式風味茶餐廳場景中，畫面惹笑可愛。

童年回憶《Keroro軍曹》隱身於港式風味茶餐廳場景中，畫面惹笑可愛。

《初音未來》在閃爍霓虹燈下擺出華麗姿勢，極具舞台感。

《海賊王》主角路飛以標誌性造型登場，旁邊更有新四皇霸氣現身。

龍珠海賊王會場限定模型首度登場

現場帶來多款會場限定商品，當中《龍珠》更屬首次在香港發售限定版，極具收藏價值。熱門推介包括售價HK$580的悟空及比達特別版，還有造工精細的HK$750自在極意功悟空。《海賊王》粉絲必搶HK$380路飛5檔金屬塗裝版，數量有限，絕對要提早排隊。

售價HK$580的悟空及比達特別版，還有造工精細的HK$750自在極意功悟空。

《海賊王》粉絲必搶HK$380路飛5檔金屬塗裝版

同場睇逾10款人氣模型系列

除了限定商品，場內集結了多個廣受歡迎的模型系列。追求細節的玩家必定要留意《Grandista》系列，以突破極限的高品質與大尺寸聞名。喜歡可愛風格的朋友，可以挑選《Fluffy Puffy》等設計獨特的小景品。無論是追求高還原度的資深玩家，還是想買裝飾品的普通消費者，都能輕鬆找到心頭好。

+ 10

滿額即送精美環保袋及束口袋

只要在會場內購買任何產品滿250元，即可獲贈精美設計環保袋1個。若消費滿350元，更可換領實用的鞋袋。按照工作人員指示讚好追蹤官方社交平台並完成問卷，就能額外獲得專屬束口袋。（先到先得、送完即止）

【Banpresto Expo 2026 活動資訊】

活動日期：2026年9月4日至9月27日

活動地點：香港新界將軍澳坑口重華路8號東港城1樓中庭 (港鐵坑口站A1出口)

開放時間：上午11時至晚上9時

