Switch Pro晶片曝光將使用NVIDIA最新產品　支持4K畫質提升幀率

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-25 13:28

根據多方信息，任天堂將在今年上市最新的Switch遊戲機，而新機或將命名為「任天堂Switch Pro」。

而從曝光的參數來看，其中升級了NVIDIA的晶片，並且屏幕也升級成了7吋三星OLED顯示屏，機身容量也有增加。

由於引入了NVIDIA的最新晶片，將帶來更強的畫質，在電視設備中也最高支持4K的畫面，並且DLSS的幫助下可以降低硬件運算負荷，提升高分辨、光追開啓等條件下的幀率。

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然而目前有外媒的爆料稱，此次使用的NVIDIA晶片居然是Ada Lovelace架構產品，這或許是RTX 40系列顯卡所用的架構，未來或將接替Ampere（安培）架構。

然而很多網友得知這個消息有些不淡定了，現在比特幣這麼火熱，已經很多人拿筆記本、甚至傳聞PS5等設備挖礦，這以後Switch Pro也將一貨難求？

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