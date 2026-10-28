LOL世界賽2026｜T1對MKOI 8強將誕生！最新賽程結果+免費直播連結

2026《英雄聯盟》（League of Legends，LOL）世界大賽（Worlds 2026）瑞士制循環賽戰況激烈，T1 第二輪輸咗畀 DK，之後再贏 CFO，重返 2 勝 1 敗，再贏一場 BO3 就會鎖定八強席位。對手 MKOI 係 LEC 二號種子，首兩輪先後擊敗 BLG 同 CFO，第三輪 BO3 以 0:2 不敵 DK，錯失 3 勝 0 敗晉級嘅機會。T1 正在爭世界賽四連霸，呢場勝負好關鍵。



LOL世界賽2026賽程表｜香港時間一覽

10月27日凌晨，台灣代表CFO一開始就積極搶攻T1。下路 Doggo用凱莎以 3/1/0 開局，CFO一度領先近 2,000 經濟。20 分鐘 CFO 喺野區捉到落單嘅 Faker。可惜 24 分鐘後，Keria用銳空先控制住凱莎，隊友即刻集火秒殺 Doggo。T1 打出0換5團滅，再攞巴龍，經濟反超約 3,000。兩分鐘後 T1 喺中路再打出0換4，27分鐘推爆主堡，升至 2 勝 1 敗。CFO跌至 1 勝 2 敗，已經冇得再輸。同屬1勝1敗組嘅 BLG 以 1:0 險勝歐洲 KC。

LOL世界賽2026賽程表｜香港時間一覽 @27日

LOL世界賽2026｜瑞士制循環賽第5日賽程賽果

10月29日凌晨開打，2勝 1敗組有兩場三局兩勝（BO3），勝方可以晉級8強。凌晨4時，爭緊四連霸嘅衛冕軍T1 對MKOI。MKOI首兩輪連贏BLG同CFO，之後以0:2不敵 DK。早上7時，LYON對IG。LYON上一輪險些爆冷贏 GEN，IG就啱啱擊敗LCK二號種子 HLE。

瑞士制循環賽第5日賽程賽果｜2026年10月29日 參賽隊伍 賽制 開賽時間 MKOI VS T1 Bo3 早上4時 LYON VS IG Bo3 早上7時

LOL世界賽2026｜瑞士制循環賽第6日賽程賽果

瑞士制循環賽第6日賽程賽果｜2026年10月30日 參賽隊伍 賽制 開賽時間 CFO VS KC Bo3 早上4時 BLG VS TES Bo3 早上7時

LOL世界賽2026｜瑞士制循環賽第7賽程賽果

瑞士制循環賽第7日賽程賽果｜2026年10月31日 參賽隊伍 賽制 開賽時間 TLAW VS LOS Bo3 早上4時 G2 VS HLE Bo3 早上7時

LOL世界賽2026｜瑞士制循環賽第4日賽程賽果

10月27日凌晨1時，台灣CFO會迎戰 Faker領軍嘅 T1，雙方爭奪瑞士輪第二勝。同日仲有 BLG 對 KC，以及兩場BO3、輸咗就出局嘅生死戰：LOS 對 TSW、TL 對 AL。

瑞士制循環賽第4日賽程賽果｜2026年10月27日星期二 參賽隊伍 賽制 開賽時間 CFO 0:1 T1 Bo1 早上1時 BLG 1:0 KC Bo1 早上2時 LOS 2:0 TSW Bo3* 早上3時 TLAW 2:0 AL Bo3* 早上6時 *Bo3，0勝2敗組，輸左就淘汰

LOL世界賽2026｜瑞士制循環賽第3日賽程賽果

瑞士制循環賽第3日賽程賽果｜2026年10月26日星期一 參賽隊伍 賽制 開賽時間 HLE 0:1 IG Bo1 早上1時 G2 0:1 TES Bo1 早上2時 MKOI 0:2 DK Bo3* 早上3時 GEN 2:1 LYON Bo3* 早上6時 *Bo3，2勝0敗組，勝出者可晉升8強

LOL世界賽2026｜瑞士制循環賽第2日賽程賽果

瑞士制循環賽第2日賽程賽果｜2026年10月25日星期日 參賽隊伍 開賽時間 AL 0:1 TES 早上1時 CFO 0:1 MKOI 早上2時 G2 1:0 LOS 早上3時 LYON 1:0 KC 早上4時 TSW 0:1 IG 早上5時 GEN 1:0 HLE 早上6時 T1 0:1 DK 早上7時 TLAW 0:1 BLG 早上8時

LOL世界賽2026完整賽程表｜香港時間一覽

LOL世界賽2026賽程表 階段 香港日期 開賽時間 入圍賽 10月16日至19日 凌晨2時 瑞士制第一階段 10月24日至27日 凌晨1時 瑞士制第二階段 10月29日至31日 凌晨4時 瑞士制最後一日 11月1日 凌晨1時 八強賽 11月4日至7日 早上6時 四強賽 11月8日至9日 早上6時 冠軍決賽 11月15日 凌晨3時 上述時間為每日首場比賽預定開始時間，並非所有對戰都在同一時間開打。個別對戰組合及後續賽程會隨抽籤及比賽結果確定。

LOL世界賽2026邊度睇直播？官方免費收看

香港玩家可以透過 LoL Esports官方網站查看賽程、比賽結果及直播入口，亦可留意官方YouTube及Twitch直播頻道。今年世界賽亦會繼續提供Pick'Ems賽事預測活動。玩家可以在官方網站或《英雄聯盟》遊戲客戶端參與，預測入圍賽、瑞士制及淘汰賽結果，並按活動規則爭取遊戲獎勵。

中文：LoLEsports Youtube

中文：Twitch

英文：Twitch

英文：LoLEsports Youtube

世界賽19支參賽隊伍名單｜T1、Gen.G、BLG全部到齊

今屆世界賽共有19支戰隊取得參賽資格，當中韓國LCK及中國LPL各有4隊，歐洲、中東及非洲LEC、北美LCS、亞太LCP各有3隊，巴西CBLOL則有2隊。

世界賽19支參賽隊伍名單 賽區 參賽隊伍 韓國 LCK（4隊） Gen.G、Hanwha Life Esports、T1、Dplus KIA 中國 LPL（4隊） Anyone's Legend、Bilibili Gaming、TOP Esports、Invictus Gaming 歐洲 LEC（3隊） G2 Esports、Movistar KOI、Karmine Corp 北美 LCS（3隊） Team Liquid、LYON、Cloud9 亞太 LCP（3隊） Team Secret Whales、CTBC Flying Oyster、MVK Esports 巴西 CBLOL（2隊） LOS、FURIA 當中並非所有隊伍都需要由入圍賽開始。Karmine Corp、Cloud9、MVK Esports及巴西賽區第二種子需要先爭奪瑞士制最後一個席位，其餘15隊則直接晉身瑞士制階段。

瑞士制3勝晉級、3敗出局 16隊爭八強席位

10月23日開始的瑞士制階段，才是大部分頂尖戰隊正式登場的時間。屆時16支隊伍會進行最多5輪比賽，累積3勝便可晉身八強，累積3敗則直接淘汰。第一輪將按種子級別抽籤，並避免同賽區隊伍互相對戰。之後每輪則由戰績相同的隊伍交手，例如首輪勝出的隊伍，第二輪便會遇上另一支同樣取得1勝的隊伍。

這種賽制令強隊未必可以一路輕鬆過關，尤其到了2勝2敗的生死戰，任何失誤都有可能令熱門戰隊提早結束世界賽之旅。完成瑞士制後，8支晉級隊伍會進入單敗淘汰賽，透過八強、四強及冠軍戰決定最終冠軍。