勇者一行人討伐魔王後的十年，對精靈魔法使芙莉蓮而言只是一瞬。人生又有幾多個十年呢？錯過了跟重要的人一起去旺角創興廣場地庫 INCUBASE Arena B2 看《葬送的芙莉蓮特展》香港站、就未必有下次。展期是 2026 年 11 月 24 日 至 1 月 3 日，如果是勇者欣梅爾的話，他一定會毫不猶豫地即上01空間、搶購早鳥9折門票。



即上01空間搶飛｜《葬送的芙莉蓮特展》香港站｜門票早鳥9折 入場玩遊戲送限定明信片

萬眾期待的《葬送的芙莉蓮特展》香港站將於 11 月 24 日強勢進駐旺角創興廣場地庫。主辦單位將動畫第一季的絕美分鏡直接實體化。粉絲不再是隔著螢幕觀看，而是親身踏入那片開滿蒼月草的土地。

「早鳥特典門票套裝」售價 HK$198，內含隨機一款極具收藏價值的魔法書透光海報。

5大展區實體化：如何將「半世紀流星」搬進旺角地底？

這場展覽並非單純擺放角色立牌。走進場館 INCUBASE Arena 佔地廣闊的展區，首個衝擊視覺的便是「半世紀流星」的沉浸式光影特效。光影交錯間，你彷彿正與僧侶海塔、戰士艾冉並肩席地而坐。除了各款名場面重現打卡位外，動畫版的故事回顧、設定畫等珍貴的資料，都完整分佈於展覽各區，值得慢慢欣賞。

萬眾期待的《葬送的芙莉蓮特展》香港站將於 11 月 24 日強勢進駐旺角創興廣場地庫。

葬送的芙莉蓮特香港展旺角直擊（林勇 攝）

葬送的芙莉蓮特香港展旺角直擊（林勇 攝）

緊接著的「第一章」，滿地綻放的蒼月草包圍著欣梅爾銅像。那份跨越生死的情感，具象化地呈現在眼前。

粉絲不再是隔著螢幕觀看，而是親身踏入那片開滿蒼月草的土地。（台灣站相片，與香港站實景或有不同）

葬送的芙莉蓮特香港展旺角直擊（林勇 攝）

「第二章」則以磅礡的聲效重現芙莉蓮與「斷頭台阿烏拉」不死軍隊交鋒的震撼畫面，徹底釋放「葬送」之名的強大壓迫感。

「第二章」則以磅礡的聲效重現芙莉蓮與「斷頭台阿烏拉」不死軍隊交鋒的震撼畫面，徹底釋放「葬送」之名的強大壓迫感。（林勇 攝）

葬送的芙莉蓮特香港展旺角直擊（林勇 攝）

葬送的芙莉蓮特香港展旺角直擊（林勇 攝）

「斷頭台阿烏拉」名場面先賣個關子不公開，先看看魔族角色的設計資料。（台灣站相片，與香港站實景或有不同）

步入「第三章」，浪漫氣氛推至頂點。場地完美還原了欣梅爾單膝下跪，為芙莉蓮戴上象徵「永恆的愛」的「鏡蓮華」戒指那一幕。

步入「第三章」，浪漫氣氛推至頂點。場地完美還原了欣梅爾單膝下跪，為芙莉蓮戴上象徵「永恆的愛」的「鏡蓮華」戒指那一幕。（台灣站相片，與香港站實景或有不同）

葬送的芙莉蓮特香港展旺角直擊（林勇 攝）

一級魔法使測驗有何玄機？真實版「寶箱怪」等你入坑！

來到「第四章」，氣氛一轉。考驗魔法使實力的「零落的王墓」迷宮重現眼前。全場最惹笑的打卡點必定是實體化「寶箱怪」。粉絲可以親自將上半身塞進寶箱怪的血盆大口，體驗芙莉蓮那種又愛又恨的呆萌瞬間。

來到「第四章」，氣氛一轉。考驗魔法使實力的「零落的王墓」迷宮重現眼前。（林勇 攝）

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三大核心角色的 1:1 實體武器

除了瘋狂打卡，場內更罕有展出三大核心角色的 1:1 實體武器：芙莉蓮與弟子費倫的魔杖，以及戰士修塔爾克的戰斧。沉甸甸的質感，絕對能滿足粉絲的重裝幻想。入場觀眾參與「魔法問答活動」集齊印章，更可獲贈香港站限定明信片。

葬送的芙莉蓮特香港展旺角直擊（林勇 攝）

葬送的芙莉蓮特香港展旺角直擊（林勇 攝）

場內更罕有展出三大核心角色的 1:1 實體武器：芙莉蓮與弟子費倫的魔杖，以及戰士修塔爾克的戰斧。（台灣站相片，與香港站實景或有不同）

入場觀眾參與「魔法問答活動」集齊印章，更可獲贈香港站限定明信片。（林勇 攝）

入場觀眾參與「魔法問答活動」集齊印章，更可獲贈香港站限定明信片。（林勇 攝）

入場觀眾參與「魔法問答活動」集齊印章，更可獲贈香港站限定明信片。（林勇 攝）

逛完展覽必去Pop Up Store 消費金幣

香港首發周邊與期間限定店搶先看冒險的終點，往往是錢包失守的起點。展覽出口處特設「期間限定店」，一次過網羅大量香港首發的官方正版周邊。如果是勇者欣梅爾的話，看到印有芙莉蓮呆萌模樣的抱枕和掛畫，一定會毫不猶豫掏出所有金幣掃貨，甚至自豪地擺滿整個冒險者公會。除了主視覺毛毯、Q 版連帽衛衣、精緻立牌外，粉絲只需入場完成「踏上旅途魔法問答活動」，還能免費將 7 款每日隨機更替的限定明信片帶回家。

葬送的芙莉蓮特香港展Pop Up Store（林勇 攝）

葬送的芙莉蓮特香港展Pop Up Store（林勇 攝）

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早鳥二人同行只需 HK$218｜HK$198特典門票套裝送魔法書透光海報

門票正於「01空間」發售，二人同行門票只需 HK$218。而最搶手的「早鳥特典門票套裝」售價 HK$198，內含隨機一款極具收藏價值的「魔法書透光海報」。

《葬送的芙莉蓮》特展香港站

日期：2026年11月24日(二) 至 2027年01月03日(日)

時間：11:00 - 22:00

地點：旺角創興廣場地庫INCUBASE Arena B2



「早鳥特典門票套裝」售價 HK$198，內含隨機一款極具收藏價值的魔法書透光海報。

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