撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-07-02 18:51

Mirror港版《大叔的愛》再度勾起大家對「大叔愛」的渴求，其實動畫角色都有很多大叔得人鍾意。唔一定要BL同性愛情，仲有友情、愛情、親情，總之好想大叫：「叔叔，I LOVE You！」

《大叔的愛》截圖／《IQ博士》圖片（設計圖片）

叔叔的魅力是人生經驗豐富，見到靚女不會心跳卜卜手忙腳亂，有情趣會講爛gag。有些大叔有過去、受過傷，更加珍惜眼前所有，很照顧同伴、家人、戀人！好過那些只會穿T恤、戴卡通錶的傻小子，一點男人味也沒有！所以識揀，一定係揀大叔。

電影《賭俠》截圖

【15】《約定的夢幻島》尤格（數字方便閱讀／非排名）

曾經開朗熱血樂於助人的尤格，小時候痛失全部弟兄姐妹而變得自私封閉。好在被「大愛咀砲王」艾瑪感化，背起艾瑪去急救的身影，好有愛。

【15】《約定的夢幻島》尤格

【14】《ＪｏＪｏ奇妙冒險》喬瑟夫喬斯達

出場率僅次承太郎的2代JoJo，多情且機智，老來還追到年輕美女並誕下私生子東方丈助（4代JoJo），更會餵嬰兒吃屎屎，愛心爆棚。

【14】《ＪｏＪｏ奇妙冒險》喬瑟夫喬斯達

【13】《進擊的巨人》萊納布朗

以前揀《巨人》大叔會選團長，看畢全作後，則想全力支持性格滿是缺陷，仍然撐下來照顧同族小屁孩的「鎧甲巨人」萊納大叔。

【13】《進擊的巨人》萊納布朗

其他12位型英靚帥動漫叔叔（點圖放大）

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