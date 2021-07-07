撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-07-07 03:12

新型 Nintendo Switch OLED model 主機在無預告下突然公開，它除了改用7吋有機EL屏幕(即OLED)屏幕，跟早前盛傳已久，有傳使用新GPU、4K畫質的Switch Pro有何不同？即睇全5個改良位！(更新香港行貨價錢)

一直有傳任天堂將會推出新改良版「Nintendo Switch Pro」主機，又話有4K解像，超高速5G、3D多邊型運算能力提升等等。但熟知任天堂習性的玩家，都應該知它的主機多數會先推出一些小改版。果然，今次任天堂出完細芒Switch Lite 後，真的要出大芒版了！即睇這部Nintendo Switch OLED Model 有哪5大改良位吧！

Nintendo Switch OLED 版 5大改良點 (點圖放大)

總結，Switch OLED版屏幕大了、更光更鮮艷了，但實際解像度仍停留在720p/20fps，駁電視後就打回原形、跟原版Switch一點分別也沒有。不過也想讚內置RAM追加至64GB、加大支撐架、TV Dock增加LAN線插等改良，實實在在改善了Switch的打機體驗，相信仍有一定支持者出機。正式出貨後最想試試JOYCON漂移、L/R掣斷電路等問題有否解決，或者會買部等玩新《Zelda》。

香港任天堂Switch OLED版專頁：（連結）

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原文連結:Switch 2021必玩遊戲｜Mario／Zelda 嚴選25款單人/派對好玩Game