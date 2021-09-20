【Switch OLED】任天堂新機Switch OLED雖然並非傳聞中的Switch Pro，不過畢竟有螢幕、喇叭等升級，仍有力取代現有版本。近日在日本的就率先公開展示：



Switch OLED新機正式在日本的Nintendo Tokyo東京旗艦店及一些大型電器連續店公開展示，不少網民都走了去拍攝，在Twitter貼出它的實機相片（Switch OLED在日本名為Switch有機EL Model）。

可以看到其7.0吋OLED螢幕色彩豔麗，而且四周邊框亦比舊版收窄不少。整個遊戲畫面擴大了之餘，驟眼看未見到有粗糙了的感覺。展示機亦有展示將會在10月8日同步推出的《Metroid Dread》畫面，吸引人出新機來以更佳螢幕玩新作。

Switch OLED 實機日本公開亮相（Twitter@nattu_ninmosa59）

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日本要抽籤購買

除了螢幕變成OLED及由原版6.2吋增至7吋的賣點之外，新機亦包括有可調角度支架、TV底座有Lan、64GB內存及新喇叭的賣點。另外可能想抑止炒賣的關係，在日本購買Switch OLED新機似乎相對地困難。像是在Bic Camera想預購的話就需要抽選，而且設有條件是有成為Bic Camera會員，以及之前有在店內消費3000 Yen。

而香港的話，即將在9月24日開始接受預購，建議售價是HK$2,680。可訂購店舖包括豐澤、LOG-ON、蘇寧、百老匯、AEON連續店等，以及各地區的遊戲店，詳細可參考官方的店舖一覽。

日本 Bic Camera 預購有抽選制度（Twitter@cvxfreak_04）

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