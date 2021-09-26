【外媒選PSP最佳遊戲】外媒時不時都會選些舊平台的最佳遊戲，最近就輪到Gamespot選出20款PSP最佳作品，相信不少讀者都自問非常熟悉，一齊看看他們選出的結果。



【02】Crisis Core: Final Fantasy VII：公認的PSP神作，Zack的故事感動所有玩家，老虎機系統也用得很妙

（SQUARE-ENIX）

【12】Metal Gear Solid: Peace Walker：PSP神作之一，動作設定仔細故事也一流，亦是講述了Big Boss在MGS:V前的故事

（KONAMI）

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以上便是外媒Gamespot選出來的最佳PSP遊戲，不過相信大家看完都會問「為何沒有某款某款遊戲？」。

首當其衝的當然就是大家都很喜愛的Monster Hunter P2G（美文版名稱：Monster Hunter Freedom Unite）及MHP3，根本就是PSP最佳遊戲的「定番」。

其次記者也想數數《伊蘇7》、《戰場女武神2》、《FF零式》、《黑豹人中之龍》、《第2次機戰Z》、《Miku Project Diva》、《Kingdom Hearts Birth by Sleep》等，太多佳作未能盡錄。不過海外文化畢竟有異，也一定程度上影響了這些日系遊戲的普及率。

MHP2G / MHP3 竟然榜上無名？不過那時海外的確少人認識，遊戲的採集部份也太煩瑣（Capcom）

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