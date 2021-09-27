【2021年10月遊戲 PS4/PS5/Switch/PC/Steam/Xbox One/Xbox SX】繼9月有數款大作之後，來到10月各平台遊戲都大增，而且更是戰略、RPG、恐怖、派對、動作，各類型遊戲都有。以下就同大家精選20款推介。



【01】FIFA 22

（FIFA22／EA Sports）

推出日期：10月1日 平台：PS4/PS5/XB1/XSX/PC 推薦度：★★★★☆

FIFA的第29作，有別於上集只能用現有球會，今集終於能完全自創。PS5及XSX版會支援Hypermotion技術，能在遊戲反映出真實球員Motion Capture下的球技動作。

【02】Alan Wake Remastered

（Remedy Entertainment ）

推出日期：10月5日 平台：PS4/PS5/XB1/XSX/PC 推薦度：★★★★☆

開發《Control》及《Max Payne》的Remedy團隊經典一作重製版，主角艾倫尋找失蹤妻子的驚慄之旅。收錄了兩個DLC《The Signal》及《The Writer》，未玩過不妨一試。

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【03】超級猴子球 1&2 重製版

推出日期：10月7日 平台：PS4/PS5/Switch/PC 推薦度：★★★★☆

經典的派對遊戲合集重製版，支援4人同樂，新增了「黑暗香蕉」、「逆行」等原作沒有的模式，也追加了P5摩爾加納、超音鼠等角色。遊戲定格也便宜。

【04】Far Cry 6

推出日期：10月7日 平台：PS4/PS5/XB1/XSX/PC/Stadia 推薦度：★★★★★

極地戰嚎最新作，由《Breaking Bad》「炸雞佬」Giancarlo Esposito主演今集大反派，奸到出汁的演技直接令過場變得劇力萬鈞。各種土製武器及DIY載具也很吸引。

【05】心跳文學部 Plus!

推出日期：10月7日 平台：PS4/PS5/Switch 推薦度：★★★★☆

享負盛名、獵奇級別的恐怖戀愛遊戲，終於推出亞洲地區的實體版。Plus!加強版是追加大量新CG、6個支線故事、幕後花絮等。如果仍未玩過，心臟又夠強的話可一試。

【06】Metroid Dread

推出日期：10月8日 平台：Switch 推薦度：★★★★★

原計劃是NDS的作品後來擱置，終於在Switch大復活。單看影片已知是一等一出色的平台動作遊戲，爽度與遊戲性並重。系列首次中文化，不過譯名叫「密特羅德」好難讀…

【07】Back 4 Blood

推出日期：10月12日 平台：PS4/PS5/XB1/XSX/PC 推薦度：★★★★☆

前《Left 4 Dead》團隊的4打FPS喪屍新作，注入了卡牌元素令遊戲更加Roguelike。除了PVE之外亦有4打4的PVP模式。如果有朋友一起玩的話再加一星。

【08】鬼滅之刃 火之神血風譚

推出日期：10月14日 平台：PS4/PS5/XB1/XSX/PC 推薦度：★★★★☆

家用機鬼滅終於出，由開發過多集《火影疾風傳：終極風暴》的團隊CyberConnect2製作。有單機模式能以精美3D再體驗原作劇情，以及有2vs2支援連線的對戰模式。

【09】Monark 罪惡王權

推出日期：10月14日 平台：PS4/PS5/Switch 推薦度：★★★★☆

由前《女神轉生》團隊製作的全新校園RPG，精美人設、七大罪及瘋狂化設定、具戰略性的回合制戰鬥，加上同步有繁體中文化，RPG迷不妨一試。另外PC版預定2022年推出。

【10】偶像大師 星耀季節

推出日期：10月14日 平台：PS4/PC 推薦度：★★★☆☆

集合了765、灰姑娘、ML、ShinyColor各隊的部份成員，育成及音樂節拍遊戲。節奏部份不像正統音樂Game，而更像打Call般的節奏再加上一點策略。Fans的話自行加兩星。

【11】BLUE REFLECTION 帝

推出日期：10月21日 平台：PS4/Switch（PC版11月9日） 推薦度：★★★★☆

由岸田梅爾作人設，鍊金工房Gust團隊的「蒼藍反像」新一作。講主角星崎愛央像漂流教室般的去了異世界，即時指令戰鬥遊戲性不俗。喜愛美少女RPG不妨一試。

【12】黑相集：灰冥界

推出日期：10月22日 平台：PS4/PS5/XB1/XSX/PC 推薦度：★★★☆☆

由《Until Dawn》團隊開發的作品，黑相集系列的第三作。是款電影式恐怖遊戲，玩家能選擇分歧影響故事，因為每集是獨立故事所以沒玩前作也沒關係，團隊目標是出8集。

【13】仙劍奇俠傳7

推出日期：10月22日 平台：PC 推薦度：★★★☆☆

仙劍正傳第7作，使用了Unreal 4引擎，3D角色模組大幅進化的一作，由大宇旗下的北京軟星開發。今集一改成為動作玩法，如果很喜愛武俠RPG的話可自行加一星。

【14】Marvel’s Guardians of the Galaxy

推出日期：10月26日 平台：PS4/PS5/XB1/XSX/Switch/PC 推薦度：★★★★☆

漫威銀河守護隊的TPS動作遊戲，主角眾演出跳脫搞笑，將面對宇宙級宗教團。戰鬥時能運用隊友之力，星爵更有把「元素爆能槍」能不斷進化。留意Switch是雲端版。

【15】Age of Empires 4

推出日期：10月28日 平台：PC 推薦度：★★★★★

只計正傳的話已是闊別16年的續作，交由Company of Heroes的Relic團隊開發。大幅取用2代的遊戲機制再改良，推出時提供8個文明包括英國、中國、法國、蒙古、羅馬等。

【16】零～濡鴉之巫女～

推出日期：10月28日 平台：PS4/PS5/XB1/XSX/Switch/PC 推薦度：★★★★★

從WiiU移植及強化的恐怖攝影遊戲，相信有WiiU玩過的玩家不太多。提供了包括鍊金工房萊莎等大量新的衣裝，也首次提供中文化，爆機後更會追加特別任務。

【17】極限共和國

推出日期：10月28日 平台：PS4/PS5/XB1/XSX/PC 推薦度：★★★★☆

極限運動競技遊戲，能在開放世界自由做極限運動，或同場超過50名玩家進行像滑雪、滑板、單車、飛鼠飛行的競技/競速。到處不同的賽道設計令遊戲更有趣。

【18】超級機器人大戰30

推出日期：10月28日 平台：PS4/Switch/PC 推薦度：★★★★☆

機戰系列30周年紀念作，收錄了V高達、高達NT、重戰機、霸界王、復活的魯魯修、SSSS.GRIDMAN等作品。加入了自動戰鬥及自選關卡元素，更有原創戰艦。

【19】Voice of Cards：龍之島

推出日期：10月28日 平台：PS4/Switch/PC 推薦度：★★★☆☆

NieR團隊小試牛刀的卡牌RPG遊戲，整個遊戲的道具、場景、角色、戰鬥等都以卡牌來呈現。類型未必人人喜愛不過定價便宜。如果是橫尾太郎Fans的話自行加一星。

【20】Mario Party Superstars

推出日期：10月29日 平台：Switch 推薦度：★★★★☆

派對遊戲好選擇之一的Mario Party新一作，有5款棋盤可4人玩雙陸遊戲，也收錄自N64至WiiU以來系列的100個小遊戲。當然亦支援連線對戰。

以上便是筆者精選的10月20款遊戲。如果你是老機迷的話，除此之外其實還有一款會在10月1日推出的《GRANDIA HD Collection》推介。此作兩年前已在Steam推出過了，不過今次移植至Switch平台，竟然加入了中文字幕，對於陳年老Fans來說是夢寐以求的呢。



（GAME ARTS/SQUARE ENIX/GungHo/Arc System Works/Gravity）

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