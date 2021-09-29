【勇者鬥惡龍 達伊的大冒險首抽攻略（DQ達伊）】繼動畫重生之後達伊（達爾）大冒險的手機遊戲亦終於推出，今次更與日版同步有繁體中文版，非常抵讚。同樣地此作一樣也要刷首抽，以下就看看快刷步驟及推薦。
同部份SQEX手遊一樣《DQ達伊》的角色是不用抽的，遊戲角色會隨著主線及活動加入。課金抽蛋（尋寶）元素抽的就是武器及防具，以4星為最高階，而4星武器亦會自帶奧義可供裝備。目前4星的整體機率是3%，「開服紀念」的池分有6把武器、5款上身防具、5款下身防具及4款盾。
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《DQ達伊》的抽獎池因為無角色，所以相對很多遊戲都更簡單。作為無課平民開局，理想便是抽中到兩個種類的4星武器就可。目前開服紀念池Pick Up的「帕普尼卡短劍（太陽）」及「阿邦之劍」因為勇者及戰士兩種職業都用到，奧義亦強力所以很不錯。而如果另一把抽到回復向的4星單手杖「福音法杖」，面對高難度關卡就更安定。至於4星防具方面，因為沒有送奧義而且前期開荒著重速攻，開局重要度就比4星武器為低。
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