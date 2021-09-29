【勇者鬥惡龍 達伊的大冒險首抽攻略（DQ達伊）】繼動畫重生之後達伊（達爾）大冒險的手機遊戲亦終於推出，今次更與日版同步有繁體中文版，非常抵讚。同樣地此作一樣也要刷首抽，以下就看看快刷步驟及推薦。



同部份SQEX手遊一樣《DQ達伊》的角色是不用抽的，遊戲角色會隨著主線及活動加入。課金抽蛋（尋寶）元素抽的就是武器及防具，以4星為最高階，而4星武器亦會自帶奧義可供裝備。目前4星的整體機率是3%，「開服紀念」的池分有6把武器、5款上身防具、5款下身防具及4款盾。

此作遊戲角色可從活動取得，無課也不用煩惱角色問題（日本時間）（直播截圖）

直播也預告了即將會有「鎧之魔劍」新池 （日本時間）（直播截圖）

👇《DQ達伊》9~10分鐘快速刷首抽方法 無需刪遊戲👇

+ 14

《DQ達伊》的抽獎池因為無角色，所以相對很多遊戲都更簡單。作為無課平民開局，理想便是抽中到兩個種類的4星武器就可。目前開服紀念池Pick Up的「帕普尼卡短劍（太陽）」及「阿邦之劍」因為勇者及戰士兩種職業都用到，奧義亦強力所以很不錯。而如果另一把抽到回復向的4星單手杖「福音法杖」，面對高難度關卡就更安定。至於4星防具方面，因為沒有送奧義而且前期開荒著重速攻，開局重要度就比4星武器為低。

目前唯一的四星杖，有全體HP回復中的奧義（遊戲截圖）

👇同場加映：Nintendo Switch 必玩遊戲 2021👇

+ 32

更多遊戲推薦：Switch 2021必玩遊戲｜Mario／Zelda 嚴選25款單人/派對好玩Game