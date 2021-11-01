【王者榮耀／手遊／手機遊戲／Android／iOS／原神】在全球均極受歡迎、長期佔據全球手遊課金榜頭一二名的MOBA遊戲《王者榮耀》，最近公布同IP新遊戲《王者榮耀: 世界》，將會是一款開放世界式RPG遊戲。



畫質驚為天人 結果竟是CG？

官方公布的影片中，畫面質素可說是驚為天人，完全達到次世代主機遊戲的級數，令人無法想像這是在手機上運行的遊戲。不過據內地網民的說法，此影片其實是由「艾爾平方」（一家CG動畫公司）製作，換言之此影片雖然說是「實錄」，但其實（至少有一部份）是CG動畫，也並非遊戲實際運行時的表現。

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《王者榮耀: 世界》由「天美工作室」，天美是騰訊旗下作品質素較高的一家工作室，如最近作品有《Pokemon Unite》寶可夢大集結，因此對本作還不用絕望；只是沒什麼動作遊戲開發經驗的天美，能否做好開放世界RPG，就要等遊戲正式推出時才知道了。

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更多《王者榮耀: 世界》遊戲畫面

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騰訊選擇推出手機開世界RPG遊戲，明顯是想要挑戰此類別下目前於全球大熱的遊戲《原神》；只不知道《王者榮耀: 世界》能否挑戰原神這個手機ARPG霸權呢。《王者榮耀: 世界》上市日期和平台均未有公布。

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《機動戰士高達》中的角色紅彗星馬沙一向人氣高企，他的專用機動戰士（MS）九成九都塗上搶眼「呃like」的鮮紅色。最近有日本網民發起網上投票，選出10款最有型「馬沙專用MS」，冠軍竟然不是紅色機體！

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