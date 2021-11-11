【機戰30周年 / 日本網民投票 / 遊戲】將機械人動畫和戰棋遊戲SRPG結合的長青遊戲系列《超級機械人大戰》（スーパーロボット）迎來30周年，紀念作《機戰30》一眾機迷也是玩得如火如荼；最近就有日本網站舉行投票，讓大家選出心目中最好玩的機戰遊戲排行榜。



系列作品數量多 玩家偏愛舊作

超級機械人大戰系列30年來作品多達數10部，不過是次投票上榜的幾乎都是約20年PS1、超任年代的機戰，2010年後的作品僅《機戰V》一部能上榜。只不知道是回憶加成，還是機戰系列真的新不如舊呢。

機戰的一大樂趣就是使用各種機體和女駕駛員出戰

👉中川翔子36歲罕有穿比堅尼水著！超正身材1日200萬點擊網民稱神回

日本網民票選機戰系列作品TOP10排名：

+ 22

👉永恆族Eternals上映｜入場前必讀種族誕生背景 10個角色能力介紹

日本網民票選機戰系列作品Top10排名：

【10位】第3次超級機械人大戰α 終焉之銀河

日文：第3次スーパーロボット大戦α−終焉の銀河へ−

平台：PS2

發售日：2005年7月28日

機戰α系列的第4款遊戲，亦是系列的最終作。作為系列的最後一作不論畫面、登場作品數還是都是系列最多。本作的參戰作品數多達31部，亦是《高達Seed》及《勇者王GaoGaiGar Final》首次參戰，在各方面來說都十分盛大的一款機戰。



【9位】超級機器人大戰EX

日文：スーパーロボット大戦EX

平台：PS1、超任

發售日：2000年1月6日

超級機械人大戰系列第4款作品，本作屬於外傳性質，主人公採用了原創的《魔裝機神賽巴斯塔》，亦是後來成為獨立系列的《魔裝機神》之起點。



【8位】超級機械人大戰W

日文：スーパーロボット大戦W

平台：NDS

發售日：2007年3月1日

NDS上第一款超級機械人大戰，「W」指NDS的雙畫面，亦指本作的劇本由前後2部構成，在機戰系列中是相當罕見。



【7位】第3次超級機械人大戰

日文：第3次スーパーロボット大戦

平台：超任、PS1

發售日：1999年12月22日

機戰系列第3款作品，首次使用路線分岐，達成特定條件更能進入隱藏關卡。和前作「第2次」相比不論內容量還是圖像、音響質素都大大提高，亦是首次戰鬥動畫內有背景。隨著遊戲的風評越來越好，當年遊戲二手價格甚至超出官方定價，缺貨至一帶難求，在機戰迷間有「幻之作」的別稱。



【6位】超級機械人大戰V

日文：スーパーロボット大戦V

平台：PS4、PS Vita、Switch、PC

發售日：2017年2月23日

唯一一款打進前10的2010年代機戰遊戲；特點是有多部新參戰作品，如《閃光的哈薩維》、《宇宙戰艦大和號2199》、《機動戰士海盜高達 鋼鐵之七人》、《勇者急先鋒》等。本作也引進了不少新系統，如「Ace Bonus」、「Extra Action」等，玩法迎來了一些改變。同時以大和號為主軸、一氣呵成的劇情亦受玩家好評。



【5位&4位】超級機械人大戰F / 完結篇

日文：スーパーロボット大戦F / 完結編

平台：PS1、Saturn

發售日：1998年12月10日（F）、1999年4月15日（F完結編）



本作分成上下集「F」和「F完結編」；特點有很多，例如有永井豪親自為遊戲設計的原創機體帝皇萬能俠及當時紅透半片天的EVA加盟。本作的平衡亦有問題，敵方機體性能太強，因而有「史上最難機戰」的稱號；但亦有玩家享受這種充滿壓力與挑戰性的難度。不過要數最經典的還是配音，本作乎所有角色都起用與原作相同的聲優，甚至花費半年時間尋找引退後消息不明、聲演《聖戰士登霸》陶德·基尼斯的逢坂秀實為角色配音。



【3位】超級機器人大戰α外傳

日文：スーパーロボット大戦α外伝

平台：PS1

發售日：2001年3月29日

α系列的第二作，首作是《超級機械人大戰α》。最初是打算作為銷量破紀錄的機戰α Fan disc推出，後來變成一款獨立作品。本作基本上繼承了機戰α的系統，特徵是隨難度不同，主線的話數會有變化，而官方表明Hard路線才是故事正史。



【2位】超級機器人大戰IMPACT

日文：スーパーロボット大戦IMPACT

平台：PS2

發售日：2002年3月28日



系列首次登上PS2平台；是舊作「COMPACT」系列第2作「COMPACT2」的重製版。由於COMPACT2本身是一個三部曲，IMPACT將整個3部曲合成一集，令其主線劇情長達101話。本作亦是《機動戰艦》首次參與機戰。



【1位】超級機械人大戰α

日文：スーパーロボット大戦α

平台：PS1

發售日：2000年5月25日

α系列第一作，本作以前的機戰作品都是由外判公司Winkysoft製作，直到α開始由子公司Banpresoft（眼鏡社）擔當開發，亦是製作人寺田貴信首次擔任劇本。最大特點是系列中首次戰鬥動畫採用「Full Animation」，由舊時的定格公仔一口氣演變成全動畫演出，當年各零售店播放PV時甚至吸引了許多玩家駐足觀賞，亦達成了系列破紀錄的70萬隻銷量。



同場加映：網民選《高達》紅彗星馬沙最型專用MS Top10 冠軍機體竟不是紅色

《機動戰士高達》中的角色紅彗星馬沙一向人氣高企，他的專用機動戰士（MS）九成九都塗上搶眼「呃like」的鮮紅色。最近有日本網民發起網上投票，選出10款最有型「馬沙專用MS」，冠軍竟然不是紅色機體！



想知冠軍係邊部機請睇原文：網民選《高達》紅彗星馬沙最型專用MS Top10 冠軍機體竟不是紅色