《噬謊者》（原名：嘘喰い）真人版電影已在Netflix上架，這部《賭博默示錄》式鬥智賭博推理漫畫，由大隻靚仔橫濱流星主演，加上索女白石麻衣露大腿性感演出，本來應該win硬。然而《噬謊者》漫畫作者迫稔雄，卻在首支預告公開日於twitter留了一段耐人尋味，網民認為是暗踩電影垃圾！為何他要倒自己作品米？



《噬謊者》講乜？

《噬謊者》被不少YouTuber選為5大燒腦日本漫畫之一，香港中文版由天下出版，以冷門題材來計，在日本賣出超過500萬本已經非常厲害。故事講無力償還賭債的青年梶隆臣（佐野勇鬥 演），在逃亡時遇上天才賭神——人稱「噬謊者」斑目貘（橫濱流星 演）。後者表示可以幫梶隆臣還清債務，二人闖入地下賭場展開大冒險。

記者已在Netflix看了一次，片中有5個賭博game包括：死亡啤牌、惡魔輪盤、航機制壓戰、通避殺手遊戲、死亡潛烏龜。橫濱流星跟白石麻衣的演技都相當浮誇，不過又真係好靚仔靚女；好笑在明明是賭博片，但動作槍戰場面竟然比賭台上的時間更長，令人非常之「O嘴」。片尾的賭局決戰雖然沒甚麼驚人的佈置、解謎，但還算相當有氣氛。

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白石麻衣破格演出

由前乃木坂46紅人白石麻衣扮演的女賭徒鞍馬蘭子，在原作中是黑社會鞍馬組的女組長，電影版靚憶倍，但就有人嫌失去了「黑幫大家姐」型像，變了一個穿和服在表參道逛街的大和美女。（笑）不過電影公司就相當看重她，開拍了白石主演的spin-off日劇，有性感長腿+打鬥，搶眼！

白腿麻衣

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原作者推特暗踏電影版？😱😱

《噬謊者》卡士不錯，原作也有知名度，應該會大收旺場吧？但在1月12日，《噬謊者》原作者迫稔雄卻在自己twitter上留言，「看那東西真是痛苦、實在是嘥錢！」tweet內還附有原作漫畫圖，雖然沒有明言，但當日正好是《噬謊者》預告YouTube上架之日，正常人都會認為迫稔雄在罵這部電影版，搞到fans洗牌式問作者，是否意指電影版。

Retweet 超過2700次，無數人向作者追問真相，他也沒作任何回應，更奇妙是一整天後也沒有受到出版社或電影公司壓力而刪post。有網民就很眼利，發現了少少真相：

😱作者究搞邊科？網民真舊po中找到真相？😱

究竟中間發生了甚麼事？一切都是個謎，總之2月上映時，喜歡白石麻衣，或者是原作愛好者，始終都要以身試伏……

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唔睇唔知時運高😆12部伏已中動漫改篇電影😆

人類總之重複拍爛漫畫原作，像《浪客劍心》5部曲般全都好看的漫改真人電影、暫時應該沒有另一套吧？以下推介12部超伏動漫改篇電影，不知你看過那套？

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