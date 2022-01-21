CCSTOYS 真三一萬能俠1號「鐵魄」｜中國強豪CCSTOYS推出2022年首作，來自動畫《真三一萬能俠 地球最後之日》的Shin Getter 1合金figure，它早於1年前已經公開了demo，因各種版權、疫情影響，1月終於有首批貨來港，《香港01》科技玩物頻道立即開箱試玩，發現這款高質國產合金，足以超越BANDAI的超合金魂。



Shining Spark！！！

Shining Spark！招式（鍾世傑攝）

三一死光！！！

三一死光（鍾世傑攝）

三一戰斧！！！

三一戰斧（鍾世傑攝）

下半身可動能力比上作Mazinger Zero 高很多。

下半身可動能力比上作Mazinger Zero 高很多（鍾世傑攝）

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大大盒．定價平

喜歡玩合金機械人figure的你，真的要盡快認識CCSTOYS這家成立了7年的中國正版玩具商，它們早期有為日本大廠代工現時炒到成行成市的合金完成品figure系列，從中吸取了大量經驗，經營了數年後，終在2年前推出震撼全球玩具迷的 「鐵魄」天元突破紅蓮祼眼合金玩具，設計、美感、生產水準、定價都超晒班。後來再下一城推出鐵甲萬能俠Zero，粗獷中見精細，$1500價位份量比同價的其他日系合金重手一倍。

CCSTOYS 「鐵魄」真三一萬能俠1號的包裝盒勁大（鍾世傑 攝）

CCSTOYS 真三一萬能俠就更加大盒，足比鐵甲萬能俠Zero大一倍，打開雖然取消了完碟的彩色包裝，只保留一個圖案頂蓋，但內面改用魔術貼+發泡膠包裝，完美保護這部重量級新作，也令玩具多了幾份豪華感。

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CCSTOYS 真三一萬能俠開箱．玩盡5大賣點

+ 18

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少少弱點：雙翼有型但易掉件

背部可拆開裝甲，駁上一雙魔鬼翼，雖然已經用了輕量物料製，但記者發現不時都會掉下來，玩時建議多加一些保寶萬用膠，不會常常跌件。

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總評：88分 這隻CCSTOYS 真三一萬能俠，完成度實在是非常之高，外觀設定、上色的審美觀比很多日本、香港廠都要高超，定價$1950是絕對抵玩，尤其現在大廠的超級系機械人玩具都不太令人滿意，很支持日本動畫商與中國的正版廠合作，推出更多像CCSTOYS Getter 1 這類高質玩具。



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