網易全額出資　《人中之龍》資深製作人名越稔洋領軍成立新工作室

SEGA 旗下的動作冒險遊戲《人中之龍》系列，以描述黑社會的生活為基調，在開放世界的遊戲架構中自由體驗幫派間的你爭我鬥而聞名，而正當「人中之龍工作室」在去年迎來創立第 10 週年時，資深製作人兼 SEGA 創意總監 名越稔洋 宣佈了離開工作室的消息，另一名伴隨著遊戲推出至今的製作人 佐藤大輔 也同時離職，一瞬間 SEGA 便失去了兩名大將，而在 名越稔洋 在離開 SEGA 後，於今年1月24日正式宣告成立了自己的工作室「名越工作室（Nagoshi Studio Inc.）」 ，並同步開放徵才。



《人中之龍》團隊成員緊緊追隨！

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「名越工作室（Nagoshi Studio Inc.）」在官方公佈了除了名越稔洋外的另外八名成員，不意外的包括了先前一同打拼的夥伴「佐藤大輔」擔任製作，其餘團隊人員美術「細川一毅」、「染屋直樹」、「安藤俊周」、程式「時枝浩司」、遊戲設計「城﨑雅夫」、工程師「藤本光伯」、導演「潮田太一」等人，都是先前《人中之龍》系列的創作人員，追隨著 名越稔洋 來到新工作室，可見團隊成員間的向心力之強大。

網易全額投資開發世界級遊戲！

工作室是由中國科技公司網易 100％ 全額出資成立，以開發家用型主機的世界級遊戲為目標。身為社長的 名越稔洋 表示：「不管時代如何變遷，人類對於娛樂的要求始終沒變，為了能製作出滿足人們娛樂本質的遊戲，希望能打造一個開放自由的創作空間，讓團隊成員們能夠毫無障礙的面對彼此溝通，不害怕立場不同，不害怕犯錯的闡釋自己的理念，在這樣的環境中，推出能夠面向全世界的遊戲內容！」，相信在網易龐大資金的援助下，團隊成員能夠打造出規模更超《人中之龍》的大作，不過畢竟是中資企業，不知道會不會受到中國嚴格的遊戲審查影響，而使遊戲製作起來綁手綁腳，對此大家都還是持觀望的態度。

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