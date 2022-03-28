星之卡比 探索發現 入門貼士｜12條禮物換領碼｜Amiibo獎勵介紹

《星之卡比 探索發現》是款Switch平台簡單易玩的動作遊戲，可愛的卡比在新作中可以吞下不同的敵人、道具，成部汽車都可以吞落肚，從而變身取得特殊能力，在對的地方用對的能力，才能過版。



食到盡．搵到底

這遊戲最講求的，就是盡量在版圖中利用變身能力尋找最多的金幣，以及每版有5粒的紅色金幣，以及指定數量的朋友仔瓦豆魯迪，集齊所有收集完成、100％清版。它也沒有3D系列《Mario》那麼難跳躍的動作元素，新手都能輕鬆過版，而且任何時候都可以開2P掣2人同玩，很方便由熟手同新手，小朋友帶大人一齊玩。happy！

遊戲定價：＄429HKD／鳴謝香港任天堂

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卡比變變變．不同形態有何用？

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瓦豆魯迪小鎮 12條code換大量禮物

遊戲真的不算太難，也不刻意去寫甚麼攻略介紹了。不過當中有個收集元素是可以留意的：在各版圖不斷冒險，救出的瓦豆魯迪就會返回他們的「瓦豆魯迪小鎮」，你也可以控制卡比飛過去，鎮內的瓦豆魯迪都很感謝卡比，為你提供不同的支援。而當你在遊戲內救出50隻瓦豆魯迪後，回瓦豆魯迪小鎮，跟Waddle Dee對話，就可以解鎖換領店，入code換禮物。

救出共50隻瓦豆魯迪返回瓦豆魯迪小鎮，跟Waddle Dee對話，就可以解鎖換領店，入code換禮物。

各種換領code一覽

這款code，本來是要在遊戲過程中，跟不同的NPC角色對話收集得來，現為你提供12條。

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最後就是可以每天用Switch刷一刷Amiibo公仔，取得額外的獎品（每1隻公仔1天可刷三部不同的Switch），而且不單只是《星之卡比 探索發現》版的公仔，任何卡比款式，甚至任何一款正版Amiibo都可以刷出不同禮物。

任何款式的卡比Amiibo硬幣星x30／體力加1格

任何款式的帝帝帝大王硬幣星x26／攻擊力加1格

任何款式的魅塔騎士硬幣星x26／速度加1格

瓦豆魯迪硬幣星x12／能量飲品

任何一款amiibo硬幣星x2／車厘子／汽車塞滿嘴蛋糕

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