高達元宇宙SIDE-G誕生｜挑戰者一號VR揸高達成真 METAVERSE砌模型

高達元宇宙GUNDAM METAVERSE SIDE-G誕生｜Facebook改名meta，硬推元宇宙理論，希望網民將生活進一步跟網絡世界融合。知名動畫《機動戰士高達》所屬的BANDAI NAMCO公司，也在即日（3月29日）宣布推出「高達元宇宙GUNDAM METAVERSE SIDE-G」，建立一個有1000萬高達粉絲的網上都市，當中會結合高達的玩具、新動畫、演唱會、遊戲內容；玩家可以用化身登入一個尤如《創戰潛行者》GBN網絡的元宇宙世界，自製高達，搵朋友一齊冒險。



準備好未！高達迷移民元宇宙衛星！

史匹堡電影《挑戰者一號》中，玩家可以在VR世界駕駛高達出戰，快不再是電影情節了！

萬代南夢宮娛樂（ Bandai Namco Entertainment ）將會在3年內動用 150 億日圓去開發以高達為軸心的元宇宙世界，從會議介紹影片所見，各社會將會像《高達》影集中，圍繞地球軌道轉動的殖民衛星，將用家分成一個一個SIDE，各自可建立獨有的文化，從影片所見還會有1：1巨型高達、巴巴托司，到時香港GUNDAM迷不用飛去台場，在高達元宇宙就可以看到1：1高達，不知需要需要排隊買虛擬模型呢？（笑）

圖片來源：BANDAI NAMCO/SOTSU/SUNRISE

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圖片來源：BANDAI NAMCO/SOTSU/SUNRISE

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進入GBN自製高達

玩家將可以用 VR 設備進入SIDE-G入虛擬世界，與高達同好交流、打機、互動。大家都知日本的大型遊戲機中心正一漸式微，將來很可能要上SIDE-G玩《Gundam VS》。細心一看，網上會議片段中，還有一個類似《Build Diver RE:RISE》創戰潛行者的GBN介面，玩家可以自製avatar，還可以像《RE:RISE》的角色一樣，可以製作自己創有的高達模型。但至於可不可以進行Build Fight高達模型對戰，就要等進一步公步了。

Koji Fujiwara先生示範高達元宇宙SIDE-G（圖片來源：BANDAI NAMCO/SOTSU/SUNRISE）

野心有多大？

在問答環節時，BANDAI代表Koji Fujiwara先生表示，這個計劃的野心很大，希望在動畫、玩具以外注入更多不同的元素，深化高達fans之間的溝通，令這個品牌有更長遠的發展。因為當中包括很多elements，不是BANDAI NAMCO獨自可以做好的，將來他們會跟不同的公司合作（就如荷里活版真人電影由傳奇影業製作）。高達已誕生了40多年，已經從一個動畫角色iP，進化為一個文化級的大型IP，Gundam 元宇宙將不只針對高達Fans，將會同時適合一般使用者，會提供各種娛樂，甚至會有主題樂園、模型店，線上線下大集合，高達fans要睇實荷包了。

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