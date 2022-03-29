《機動戰士高達 水星的魔女》（Mobile Suit Gundam THE WITCH FROM MERCURY）2022年10月首播，它將是高達史上首部由女主當主角、駕駛高達的TV動畫作品。BANDAI還會在暑假左右播出「序章」！新主角機Gundam Aerial現身!



10月開播 暑假出前傳

單以《高達》原創電視動畫計（不包括高達模型系列作品），上作已經是2015年的《鐵血的孤兒》，所以全新電視動畫《高達 水星的魔女》是很令人期待的！今日BANDAI NAMCO在第三次高達網上發布會中，宣布新作將於 10 月開播，並公開了一張插畫、1條teser短片，以後新主角高達 Gundam Aerial 的設計圖。

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《機動戰士高達 水星的魔女》SOTSU/SUNRISE

鐵孤系列作？主角機用精神感應骨架？一齊FF故事！

暫時官網未有劇情介紹，連女主角的名字也不見，短短的預傳片，只看到主角機Gundam Aerial在整備倉中起動，不單只雙眼發光，身體更有類似獨角獸高達開發NT-D模式，Psyho Frame精神感應骨架發出的紅色閃光。



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預告片逐格睇

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三軍未動 模型先行

動畫未有耐，不過BANDAI已經宣佈三架機體都將推出 HG 1/144 模型，發售日期未定。

GUNDAM AERIAL

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前傳有另一部不同色，細節亦些微不同的Gundam Lfrith（網頁截圖）

估計為敵對勢力使用的MS BEGUIR-BEU。（網頁截圖）

《水星的魔女》當然還會推出完成品 ROBOT魂 Ver.A.N.I.M.E.、超合金系列，以及食玩 G-FRAME FA、FW GUNDAM CONVERGE、BANPRESTO 景品、一番賞…



向女權低睇？其實係想賣美少女模型

不少人會覺得，高達不應該用女主角，駕駛高達應該是男性專利。但不是吧，現在世上有很多女性gundam fans的。不過記者並不認為BANDAI是向靠攏「女權主義者」才以女性做主角，反而想，近年模型界很流行裝甲美系女模型，可能BANDAI也想分一杯，才選擇用女性主角。

近年模型界很流行裝甲美系女模型，可能BANDAI也想分一杯，才選擇用女性主角。

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