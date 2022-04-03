《奧丁：神叛》攻略 8大職業介紹選擇推薦 新手升lv賺錢方法課金建議｜事前宣傳聲勢浩大，由Kakao Games發行的跨平台MMORPG手遊《奧丁：神叛》中文版最近正式推出，以下為科技玩物頻道新手攻略，包括職業及基本系統介紹、課金建議及一些遊戲心得。



職業和造型系統合二為一

《奧丁：神叛》有4個基本職業，每個職業都分別有兩個進階職業（轉職），例如戰士可以轉職成為守護者或狂戰士。本作比較特別的地方是將轉職和造型綁定在一起，玩家可藉由抽蛋獲得不同稀有度的轉職造型，而只要換上這些造型就能馬上轉換職業。

雖然這樣可以說沒有限制轉職選擇、只要擁有造型就可隨時切換職業；但是由於兩個轉職所使用的武器和技能都是獨立的，而培養武器和技能所費不菲（最貴的技能書需要1億遊戲金幣）；因此除非你是課長，否則還是不要想著雙修、選定一個轉職來玩吧。

本作的職業都頗直感，和一般MMORPG設定接近，不會太難理解

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即睇4大基本職業及8個進階職業介紹、遊戲早期心得及課金建議：

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職業介紹：

【01】戰士：基本近戰職業，可轉職成守護者和狂戰士。

守護者：標準的坦克，使用單手劍和盾，擁有多種減傷和範圍控場技能。防禦力也是數一數二的高。缺點是攻擊力較低。

狂戰士：攻守平衡的近戰輸出，使用雙手武器，有多種近戰範圍攻擊技能。防禦力雖然比不上守護者，但仍然比其他職業高。



【02】盜賊：同時修習弓箭和近戰的角色，能轉職成專精遠攻的弓箭手以及專精近戰的刺客。

弓箭手：遠距離輸出職業，有安定的持續輸出能力，命中、迴避率都比其他職業高。同時也有陷阱、定身等一定程度的控場能力及輔助技能。缺點自然就是皮脆肉嫩。

刺客：使用雙刀的近戰職業，特點是爆發能力非常高，也有多個單體控制技能，PVP相當有優勢的職業。缺點血少防低，而且往往需要手動操作才能發揮最大效率。



【03】女巫：就是魔法師，能轉職成大法師和黑暗巫女。

大法師：使用四種元素魔法，能針對敵人弱點攻擊，同時有大量範圍攻擊及控場技能，範圍輸出能力冠絕所有職業。缺點是十分依賴MP，掛機練功需要更多準備。

黑暗巫師：類似魔獸世界中的術士，有多個持續傷害及弱化技能，另外也有石化、變羊等控場能力。相比大法師，黑暗巫師的範圍輸出能力較差，但單體輸出更強，而且弱化技能可以在打副本/首領時提升全隊的輸出。



【04】祭師：唯一具有為隊友回復能力的職業，可轉職為聖者和聖騎士。

聖者：類似魔獸世界中的牧師，擁有強大的治療能力以及Buff技能，是打高難度副本 / 首領時不可或缺的角色；缺點是自身傷害不高。

聖騎士：也是和魔獸世界中的聖騎士差不多，主要作為隊伍中的坦克，擁有多項減傷技能，同時也有一定的治療能力和範圍增強技能。但和守護者相比自身防禦力較低，而且同樣傷害不高。



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職業推薦選擇

和其他手機MMO一樣，在開服早期比較建議選遠程角色如盜賊和法師，因為開Ser初期人真的超級多，近戰職業隨時連怪都摸不到，解任務和升級都比較辛苦。不過奧丁：神叛的怪物密度比其他手機MMO要高一些，選近戰也不會說玩不到，但始終遠程職業肯定各方面都較輕鬆。

最容易開荒的職業肯定非弓箭手莫屬，因為遠程得來又不缺MP；選法師當然也沒問題，只是本作沒有MP藥水、只能靠裝備的MP回復性能或食物等Buff來回復MP，因此玩法師就要勤力些製作有MP回復效果的裝備，否則MP一乾就會效率大減。

手機MMO弓手就是平民好友

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必改系統設定

和其他手機MMO一樣改改一些設定能令遊戲體驗大大提升，首先是幾個和視角有關的，建議將「鏡頭自動移動功能」「鏡頭晃動效果」和「鏡頭自動放大效果」都關閉，可大大減少3D暈。如果會使用手機 / 平板來玩，那麼建議可關閉省電模式（或者設成30分鐘）以免屏幕常常自動關閉。到要掛機時自己點擊畫面左邊的省電模式就可以了。

關閉鏡頭效果，不再3D暈

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早期必知心得

本作和黑沙M、天堂W、二之國交錯世界等手機MMO一樣，都是自動尋路+自動掛機戰鬥式玩法；早期只要跟著主線一直跑就可以了。

1. 常備食物Buff：遊戲早期可在城鎮中購買4款食物，分別能供加攻、加防、加MP回復加加攻移速的Buff，務必長期準備一些在身上，戰鬥時長期上好Buff，有Buff沒Buff打怪效率差距極大。



2. 每日必做村莊委託：主線解到15級左右時會開放村莊委託，是玩家重要的收入來源，每天要做好做滿。



3. 武器強化效果極明顯：本作有武器和裝備強化系統，最重要的是武器強化，就算是只強化到安定值也比沒強化差非常多；所以商城裡面每天可以用金幣買的強化石一定要買好買滿。



4. 密米爾智慧：是一個獲得經驗和金幣Buff，只是不是按時間而是按殺敵數目來計算，殺越高級的怪就越快消耗完。密米爾智慧可以在NPC或商城用金幣購買，早期系統會有送，中後期用光送的智慧後就要在經濟許可的情況下盡量維持密米爾智慧Buff。



5. 如果玩近戰，建議將設定中的「自動戰鬥時搜尋目標範圍」改成20米；若索敵太長，角色常常會跑去打遠處怪，但通常還沒跑到過去怪就被人打死了，結果就變成跑來跑來什麼都打不到。遠程職業則推薦設定成50米。



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最後是主線任務如果要轉區的話可以免費傳送（點任務欄的傳送圖示），不用自己慢慢跑。

課金建議

本作禮包數量比「課之國」來得少，但同樣也是有一定的數目；如果是微課 / 輕課玩家，建議可購入性價比不錯的「蘿絲克芙定居禮包」和「新手躍升禮包第1階段」。蘿絲克芙定居禮包除了有2000鑽石外還會有一套+7綠裝和一堆消耗品，足夠玩輕鬆無痛完成早中期開荒；新手躍升禮包則有寵物，寵物除了能提升角色能力，更重要是能自動採集素材，十分方便。

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至於坐騎和造型禮包，由於坐騎是地面的，用早期系統送的豹其實都很夠了，不算太抵買；造型禮包也是只送必中藍色造型，角色到達30級時也會送一個，同樣不算很有必要。

在其他遊戲中通常性價比很高的通行証、每日登入禮包等，本作中折合下來都不是特別划算；重課玩家當然可以全買，但微課輕課就大可不必了。