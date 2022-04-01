荃灣金禾遊戲機結業｜機鋪（持牌遊戲機中心）早因街機業式微而萎縮，仍然堅持經營的大型遊戲機中心買少買少，Virtual Zone、靈機、世賀，一間一間倒閉。 荃灣千色匯20年老字號金禾遊戲機（現名X Land）因疫情影響，由1月停業至今，並終於宣布不再重開，直接結業……新界西區機友在各討論區表示可惜，有人話：「我係度開始拍拖、係度分手。」懷念的不只那些一起打過的遊戲，更想念與朋友面對面一起打機的歲月。



少數仍會入賽車game／音樂機的大鋪

3月30日金禾遊戲機於IG及FACEBOOK出道別通知，宣布放棄這家經營了20年的遊戲機中心，網民大讚金禾是香港1隻手數得晒，位於商場內、地方企理、沒有煙味、肯高價入音樂game、賽車game的「清泉」。有《高達》玩家表示「帶比我高達戰場、無數戰鬥既回憶」，有家長表示帶小朋友去玩《太鼓之達人》「長髮姐姐同四眼哥哥店員仲好親切咁同我地打招呼」，比起懷念店中的遊戲機，更多人是不捨光顧20年的回憶，內面的店員，以及在打機時認識的朋友、創造的回憶，網民在金禾告別post內與店方道別，留言有洋蔥。

荃灣金禾facebook

友情、愛情，金禾道別PO網民留言

+ 1

金禾遊戲機 IG（xland_2020截圖）

👉海賊王路飛能力突變難接受 Fans數尾田六宗罪：這套爛作何時完？

女機迷：「遠啲都去金禾玩音game」

記者於4月1日前去荃灣千色匯4樓，發現門外張貼的仍是1月7日停業14天的通告，喜歡玩《DDR》的女性音樂機迷Sakura，就大讚荃灣金禾有heart：「佢地好有心做，機體款式齊之外保養得好好，以前9點後就會聚埋好多高手。雖然旺角更就腳，但自己覺得場內玩家不太友善，鋪內又大煙味，所以再遠我都會去金禾玩。」Sakura續說，現在機迷只會相約上網玩online game，去「機竇」跟同好聚腳切磋則是上那一代機迷的青春回憶，金禾結業令她非常感慨。

4月1日到荃灣千色匯4樓金禾遊戲機（現名X Land）已沒有開門。（鍾世傑 攝）

金禾遊戲機最後留影

👉盲搶高達模型樂極生悲｜女店主慘被弄傷 不想迫人不助炒風有方法

連登有人發起眾籌接手

連登討論區有網民轉貼「荻野政淳」發言，他表示想找人一起集資接手經營金禾。大部份網民表示相信樓主是有心搞、非呃錢，但就不覺得很樂觀，因為金禾本身有20年豐富經驗，是因外圍因素影響，而不是經營不善而選擇結業。試問新手又甚可能做得比他們好？另外，香港民政事務總署牌照事務處已經絕少發放新的遊戲機中心牌照，也有明文限制令牌照難以轉讓。更有人表示，其實商場也不太想金禾繼續經營，要做也要再另尋新地點，難上加難。

facebook截圖

金禾結業｜連登有人發起頂手｜網民咁講

+ 1

👉GT7｜外媒控索尼罪大滔天 更新誘導課金破壞廠商玩家互信關係

7款回憶中的大型街機

由《拳王》、《街霸》，去到馬機、三國志推牌，還有《頭D》、《灣岸》賽車，由摔碟去到戴手套拍「洗衣機」《mai mai》、《WACCA》，每代香港人去機鋪都有自己的集體回憶。