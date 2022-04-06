消費券買Game 任天堂正規商品販賣店nsew特賣活動指定商品減至88折 ｜2022年電子消費券即將發放，各商鋪也陸續推出消費券相關優惠爭取更多生意，其中當然也有和遊戲相關的店鋪及優惠，如任天堂的正規商品販賣店「nsew」也推出了電子消費券特賣活動。



4月7日起消費券大減價 指定商品減至88折

是次特賣打折出售商品超過四十款，有Switch主機、Switch遊戲、周邊配件以及Pokemon、Mario主題精品等。雖然單看折頭只得88折好像不太多，但是任天堂下面的商品其實不常減價，如果有喜歡的東西就要趁機出手了。剛好今個4月沒有太多新的大作遊戲推出，正好可以趁今次特價買幾隻Switch遊戲慢慢玩。優惠期由明日（4月7日）起至另行通知。提提是次優惠僅限實體店，在nsew網店購入相同產品亦不會有折扣。

雖然折扣不高，但任天堂官方精品減價機會並不常見

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精選任天堂正規店nsew特賣活動部份減價商品：

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全部折扣商品可見以下官方公布圖片：

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