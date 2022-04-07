消費券課金買Game教學 八達通／Tap & Go四大平台都課到｜Switch、PlayStation、Steam……機迷想用5000元消費券買game，甚至為《原神》等手遊課金，也是有可能的；消費券不單可用於鋪頭購物，亦可以用於各大平台買Game或在手機遊戲中課金，以至於可用來交Netflix、Spotify等訂閱服務的月費。



電子消費券一樣買到Game / 手遊課金 連交Netflix月費都得

原則上政府派發的5000元消費券表面上只能於本地商戶消費，但只要運用一些小技巧，就能將消費券用於手機遊戲課金，對於有玩開手遊的玩家幫助相當大，畢竟課一單就已經7~800元了。而不單是課金，消費券也可以用來在任天堂、PlayStation或Steam等遊戲平台購買數位版遊戲，以至還可以用來交Netflix等訂閱服務的月費。

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買Gift Card

消費券買Game或課金的話，只要去7-11用八達通購買Apple或Google Play的禮品卡（Gift card，一般亦稱iTunes卡、Apple點數卡、Google gift card等），為自己的App Store / Google Play帳戶充值，就能用消費券課金。原則上四大平台的電子消費券都能在本地便利店使用，當然也視乎個別店鋪。另外官方提到Tap & Go在7-11使用之前需要先登錄至Apple Pay、Google Pay、Huawei Pay或雲閃付App。

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找「點商」課金

除了App Store、Google Play或PlayStation Store等本地遊戲平台之外，用家還可以在8591或2000fun等「點商」，購入其他地區的禮品卡，這樣就連「日服」也可以課金。甚至還可以在這些點商購入其他地方的電子金錢，如日本的Bitcash、Webmoney等，然後再用來網上購物。

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4大付款平台基本全數支援

各個點商出售的預付卡、禮品卡以及接受的電子消費券種類均不同；不過電子消費券去年已派過一次，來到今年不少點商均已支援四大平台，如2000Fun就是四大平台的消費券都能使用。當然光顧點商不像在7-11或Sony Store等官店購買禮品卡來有得保證，在點商消費有機會遇上買回來的點數卡不能使用等問題以至墮進騙局等等，消費前請先了解風險以及盡量光顧信譽良好的商戶。

最後是本質上Tap & Go可算是Master Card，因此只要將Tap & Go登記成為自己的Google Play / App Store付費方式，便可以直接課金。但是今年見到網上有人回報指即使將Tap & Go登錄到付費方式後亦無法在手遊中過數課金，當然有可能是個別遊戲在後台設定了不收消費券；Tap & Go用家如果試過之後發現課不到，恐怕就只能去便利店或點商買Gift卡才能課金了。

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