PC Game Top 25、艾爾登法環未入選｜外國遊戲媒體IGN經常為遊戲或動漫作品製作各種榜單，今次就有「當代最佳PC遊戲Top 25」榜單。

剛好今個4月主機遊戲沒什麼觸目的大作推出，正好趁今個月去找回這些錯過了的PC佳作玩玩，還可以用消費券來買Game，實質免費！



4月主機缺主機大作 回歸PC玩佳作好時機

據悉今次這個榜的挑選準則並不是「史上最佳」或「史上最具影響力」又或「最有代表性」的遊戲，而是IGN編輯部集體最推薦的、在過去十多年推出的PC遊戲。

當然榜單並不限於PC獨佔、主機玩不到的遊戲，只要是有PC版本的遊戲都包括在範圍內。值得一提是有好些近年大人氣的高質素獨立遊戲入選，如果本身沒有怎麼接觸獨立遊戲，可以趁這個機會了解一下。

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即睇外媒選當代最值得一玩PC Game Top 25（頭10名有點評）：

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最後是最近紅透半邊天的《艾爾登法環》Elden Ring並未有上榜，可能是覺得應該會看榜的人都已經玩過了，也因為太過高人氣就不用特別再推薦了吧。

外媒選當代最值得一玩PC Game Top 25精簡版（點評請看圖輯）：

【第25位】地平線：黎明時份（完整版）



【第24位】Control



【第23位】鬥陣特攻



【第22位】上古卷軸V：無界天際



【第21位】文明帝國6



【第20位】暗黑破壞神III



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【第19位】空洞騎士



【第18位】異塵餘生：新維加斯



【第17位】毀滅戰士 (2016)



【第16位】陷陣之志



【第15位】獵魂



【第14位】超越光速



【第13位】Dota 2



【第12位】微軟模擬飛行



【第11位】碧血狂殺2



【第10位】最終幻想14



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【第9位】極樂的士高



【第8位】尼爾: 自動人形



【第7位】XCOM 2



【第6位】俠盜獵車手V



【第5位】神諭：原罪2 Definitive Edition



【第4位】殺戮尖塔



【第3位】戰慄時空：艾莉克絲



【第2位】巫師3：狂獵



【第1位】傳送門2



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