Elden Ring艾爾登法環破紀錄1分鐘爆機Speedrun 竟是用這方法達成｜推出已快有2個月的《Elden Ring》艾爾登法環現時仍是熱潮方興未艾，即使許多玩家已經爆了機，也會繼續玩多周目或線上對戰等。而Elden Ring的Speedrun亦受許多玩家關注；最近就有人上傳了1分鐘爆機的超快速Speedrun影片。



Elden Ring日本玩家破紀錄1分鐘爆機Speedrun

Elden Ring Speedrun的一大有趣之處是能利用遊戲內各種bug達到匪夷所思的效果，相信有留意的人都會知道「飛雷神之術」、「飛天馬」等bug技，利用這些bug技能大大縮短通關時間，如知名的魂系遊戲Speedruner「Distortion2」就創出了不到7分鐘爆機的驚人記錄。

而最近有日本玩家「きよしちゃん」在YouTube上傳Elden Ring速通影片，由開始遊戲到爆機（看到工作人員名單）竟然連1分鐘都不用，非常誇張。

Elden Ring 1分鐘爆機（網路圖片）

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即睇Elden Ring艾爾登法環1分鐘Speedrun爆機竟是用這方法達成：

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從影片畫面所見，きよしちゃん先在地圖上各處作出標記、多次開啟和關閉地圖及選單後再打開遊戲最開始起點「侯王禮拜堂」的大門後，就發動bug被彈到半空之中，然後在半空跑動期間就自動將沿路的Boss「bug死」以達成進入王城的條件，最後直接在半空到達艾爾登寶座和瀕毀瑪莉卡互動後爆機。

きよしちゃん

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1分鐘爆機固然很厲害，不過另一方面也有人質疑影片的可信性和公正度，一來如此「效果拔群」的bug，竟然在廣大魂系Speedrun玩家社群中沒有任何其他人發現和討論，連公認魂系Speedrun大神「Distortion2」亦未曾知道相關bug。而當有網民在影片留言希望up主可以公開bug的詳細、原理及操作方法時，up主則以「不知道怎麼錄影手掣輸入」為由婉拒。

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另外一點是，如果想在目前最權威性的Speedrun網站「speedrun.com」中留下受認可的speedrun記錄的話，不得以任何圖像或影片遮蔽遊戲畫面（可以在遊戲畫面旁邊加上其他東西，如許多speedruner常用的計時器livesplit等，但是不能遮住遊戲本身的畫面）；然而up主的影片卻以一個免費的live2D公仔遮住了遊戲右下角的畫面。

因此影片出爐後就引來一些對Elden Ring Speedrun較熟悉的玩家推測，きよしちゃん其實是用了修改器等外部工具才能做到這樣的效果；雖然any% Speedrun / 無限制Speedrun規則下容許使用遊戲內任何的bug，但是用外部程式修改遊戲內容或檔案等則是禁止的，不然直接用金手指將遊戲修改成一開始就直接播放工作人員名單爆機，那就不存在什麼run了。

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Speedrun.com的《隻狼：暗影雙死》兼《艾爾登法環》的成績審核人員「小志Jason」也在早前上傳了鑑定影片，針對きよしちゃん的speedrun可能的疑點解釋說明；兩日前（4月17日）再有另一位外國YouTuber「Mitchriz」上傳影片，踢爆きよしちゃん的1分鐘爆機speedrun影片是利用cheatengine修改遊戲才能達成，並非遊戲內已存在的bug。而現時きよしちゃん亦已將其1分鐘爆機影片改成私人影片。

Mitchriz上傳影片踢爆きよしちゃん的1分鐘爆機speedrun影片是利用cheatengine修改遊戲才能達成

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最後是執筆時Elden Ring無限制Speedrun的最快紀錄應該是6分38秒，為外國玩家「seeker TV」達成。

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