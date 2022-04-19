騰訊終止VPN加速器不准再翻牆 中國遊戲玩家崩潰：國服哪能玩｜中國對動漫遊戲以、資訊科技及網路的控管在近年越來越嚴厲，過去一年兩已接連有限制網路遊戲實名制、限制未成人遊玩時間等措施出台；稍早時份中國遊戲龍頭企業騰訊突然宣布，將終止旗下「加速器」（VPN）與外國遊戲伺服器連線的功能，令廣大中國玩家及網友哀鴻遍野。



停用加速器VPN海外連線 往後只能「加速」中國國內遊戲

中國騰訊在4月14日突然宣布，將由5月31日起終止旗下「騰訊加速器」與外國伺服器連線品質提升功能，往後將只提供中國國內上市遊戲的「加速」功能。由於中國有國家防火牆「防火長城」，大部份設於中國境外的遊戲伺服器均無法在中國境內連接，或者即使能連接其連線品質也是極差、lag到根本不能玩等，因此大部份中國遊戲玩家都會使用「加速器」（VPN）來遊玩其他地區的遊戲 / 伺服器。

騰訊公告截圖

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即睇騰訊終止旗下VPN加速器不再翻牆 中國遊戲玩家崩潰：

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而由於騰訊旗下的許多遊戲都有海外版本，因此騰訊自己也設有官方加速器來讓中國玩家可以較順暢地遊玩到其他地區的騰訊遊戲。惟騰訊官方加速器即將停用海外連接的當下，之後中國玩家想要遊玩海外地區遊戲時就只能另找其他加速器（VPN）了。

消息一出之後大量中國網友和玩家瞬間崩潰，微博上「#騰訊加速器將停止外服遊戲加速」成為熱門標籤，內地網民紛紛表示「玩了以後Steam、Epic全給你封了，全民鬥地主、消消樂」、「誰用你加速器加速國內游戲啊」、「然後開始舉報其他支持加速外服的加速器？」、「責任全在美方」、「搞不懂現在玩個遊戲都搞這套」、「哪個國服遊戲拿的出手？」等等。

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Steam和Epic皆為主流遊戲平台，雖然現時已有中國專用版的Steam「蒸汽平台」，但遊戲陣容因為中國審查嚴格而大打折扣，因此即使是中國玩家也甚少使用、大都會使用其他地區如香港或台灣的Steam平台等。另外值得一提是騰訊持有Epic 48%股份，為該公司最大股東；因此騰訊停用加速器、減少中國玩家使用Epic，很大機會令公司蒙受損失。

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