2022年3月手遊課金榜Top 10｜長期追蹤手機遊戲營收表現的外國統計網站Sensor Tower最近公開了2022年3月份Google Play及Apple Store手機遊戲課金收入排行，看看2021年最後一個吸金最勁的手遊是哪些吧。



賽馬娘、三國志重返頭10 首5位未有變動

外國數據調查機構Sensor Tower最近公開了2022年3月全球手機遊戲營收排行榜；第一位是再次由騰訊的《王者榮耀》奪得，在2月份並吸金約2.7億美元，比2月份增加了差不多5千萬美元；而其中有96%的營收來自中國。第2位則是王者榮耀永遠的對手《PUBG Mobile》， 2月份總收入約為2億美元。第3名則仍然是在過去幾個月坐穩頭3名的《原神》。

原神在4月推出了現時人氣極高的神里綾人、綾華兄妹蛋池，接下來5月又有極受期待的夜蘭，相信原神還可以坐穩課金榜一段時間。

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即睇2022年3月手遊課金榜Top 10：

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不時能打進前十位的賽馬娘和三國志戰略版在3月重回十大，上個月龍珠就被擠下去了。另一方面3月課金榜的頭5名的位置未有變動，第4及第5名和上月一樣分別是Candy Crush和Roblox。

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2022年3月手遊課金榜Top 10：

【第10位】Garena Free Fire 我要活下去



【第9位】三國志戰略版



【第8位】賽馬娘Pretty Derby



【第7位】Coin Master



【第6位】天堂W



【第5位】Roblox



【第4位】Candy Crush



【第3位】原神



【第2位】PUBG Mobile



【第1位】王者榮耀



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