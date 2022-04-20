艾爾登法環Elden Ring更新1.04版本 大量平衡改動 但亦帶來新Bug｜推出至今仍是熱潮方興未艾的全球大熱遊戲《艾爾登法環》Elden Ring剛推出1.04版本更新，迎來了大量平衡改動和bug修正。



重武器大幅強化 藍秘密露滴大削靈魂炮秒Boss不再

今次更新最主要是迎來了大量和武器、戰技及魔法相關的平衡改動，首先是大大提升了重武器的性能，包括提升了特大劍和大型武器的（跳斬以外的）攻擊速度及威力，以及縮短了動作硬直時間。另外也提升了各種大型武器防禦時的減傷率和防禦強度，雖然仍達不到100%，但提升之後直接用武器防禦也不會損太多血，直接用武器防禦再使出防禦反擊的戰術變得可行了。

大劍防禦反擊一氣呵成型到癲（https://youtu.be/140oPEU1pxQ）

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多個戰技強化 實用武器選擇更多

許多戰技也有上修，主要也是提高施展速度及減少硬直，如獅子斬和踢擊等；獅子斬在強化之後對許多怪物都可以做出「無限連斬」效果了。許多以前因為動作太慢而不太實用的戰技如雙吻毒蛾、冰雷劍、霧氣系的戰技等都提升了動作速度，提高了實用性；近戰玩家可多加研究。

很多玩家都覺得可惜的龍鱗刀（冰雷劍）終於強化

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不少專用戰技也有加以強化，如儀式直劍的「黃金劍技」就減少了FP消耗、加快了動作速度以及延長了buff有效時間；暗月大劍的「月光劍」也減少FP消耗、加快動作和提升了冷凍積蓄值。可預期能實戰有效使用的失色石武器變得更多了。

藍秘密露滴削弱原來是意外 法術整體再強化

不過對法師們在1.04就有一個壞消息，就是「無限FP」藍秘密露滴的維持時間被大幅削短，由原本的差不多15秒變成現在只有7~8秒，減少了差不多一半；有效時間減少之下相信很難再用一貫的「靈魂大炮」彗星亞茲勒秒Boss了。幸好關於藍秘密露滴，官方已說明了有效時間減少是設定失誤，後續更新會再改動；只是不知道會不會變回原本的15秒了。

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同時法師們也不用絕望，因為在今次更新中有許多魔法和祈禱加為上修，主要是提高施法速度減少硬直，其中有少部份的威力及施法時的強韌度等也有提升。現時結晶連射在強化之後成為了非常強勁的招式，法師玩家們可以試試。

NPC帕奇追加事件 終於可以帕奇坐

還有最值得的一提大概是NPC「帕奇」的支線再有更新，原本更新前在日蔭城找到帕奇之後他就會消失；如果玩家沒有錯手殺死他的話，當帕奇在日蔭城消失後會再回到濛流洞窟；在洞窟會觸發Boss戰，但玩家只不要攻擊帕奇就可以放過他取消戰鬥，然後還可得到表情動作「帕奇坐」。

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之前也在奇怪怎麼解帕奇支線沒有帕奇座動作，現在補回來了

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另外更新也修正了許多bug，像是卡利亞奉還那異常的威力以及連線時看不到招式特效等都修正了。但同時更新後也出現疑似新bug，許多玩家回報更新後多人連線挑戰腐敗女神時，許多攻擊明明斬不中玩家但都會回血，令連線挑戰她變得極為困難（單機則未受影響）；只不知道是bug還是官方有意為之了。

「惡名昭著」、秒殺許多玩家的出血狗bug也終於修正了，可喜可賀。(https://youtu.be/1onDylSUWGQ)

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艾爾登法環1.04 版本全更新內容：

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