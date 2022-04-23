日圓持續下跌 Amazon / 樂天平買日本Game集運 日服eShop特價｜日圓持續下跌再加上電子消費券發放，相信大家都早已心思思想看看有沒有什麼平價好東西可以從日本購買；如果你也是喜愛遊戲的朋友，其實現時可透過網購等途徑從日本購買遊戲，因日圓價低之下，在日本網購遊戲再運回香港也有機會比在香港購買便宜。



Amazon / 樂天買平Game 運埋返香港都有賺

在日本Amazon、樂天等網購網站都有一手全新遊戲出售，再配合利用集運服務就能將購買的遊戲運回香港。日本遊戲網店不時都會有實體遊戲出血打折放售，如撰文之時在樂天就能找到2800日圓的PS4版戰國無雙5，以匯率0.061計算只需173港元，比香港PS Store打折時還要便宜。

https://books.rakuten.co.jp/rb/16659299/

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即睇日圓持續下跌 Amazon / 樂天 / 任天堂eShop等平買日本Game方法：

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當然在日本買實體遊戲還需要考慮運費問題，不過現時由日本集運遊戲回香港並不貴，一隻平裝版遊戲由日本集運回來香港可能只需要20~30港元；現時日圓價低再加上日本零售方面特價出清遊戲，在日本網購遊戲再運回香港大機會比在香港直接買便宜。

至於哪家集運最抵最好用，可參考去年消委會的集運服務比較報告：

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然後日本網購付費方面，大部份情況都可直接用香港信用卡付款；日本Amazon的話只要使用Amazon pay即可使用香港信用卡結帳。而如果遇到不接受香港信用卡也不支援Amazon pay的情況，也可以先在點商處購買webmoney、bitcash等日本電子貨幣再以之結帳，不過這樣買的話就要先計清楚買電子貨幣後再買Game、成條數是否真的平過香港買再出手了。

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當然集運還要等待運輸的時間，如果趕住玩的話就還是在香港買或者直接買數位版遊戲吧。

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任天堂日服eShop亦多優惠著數

如果有馬上想玩的遊戲、不想等集運，亦可留意在4月25日開始的日服Nintendo eShop特價活動，15款Switch大作遊戲打折出售。另外如果心儀的遊戲未有打折，也可以考慮購入日本Nintendo eShop的「雙game券」任天堂遊戲兌換券（ニンテンドーカタログチケット）期間限定發售，1萬日圓任選兩隻任天堂遊戲。和港服不同，日服eShop的雙game券是長期開放購買，因應日圓匯率低下價錢比香港版還要便宜。

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