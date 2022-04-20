《放肆武林》高顏值武俠隨心放置手遊　百大門派4月19日放肆開服

由艾瑞爾網路代理，超高顏值武俠隨心放置手遊《放肆武林》，即日起於雙平台正式開服！玩家可以在輕鬆快意的江湖世界自由闖盪，並與武林中百大門派高手放肆過招，最適合熱愛武俠遊戲的玩家下載體驗。



包羅萬象的武俠世界 輕鬆寫意的豐富體驗

《放肆武林》主打放置玩法的武俠卡牌手遊，在收集遊戲的高顏值角色卡牌同時，玩家更可以享受輕鬆詼諧的遊戲劇情。《放肆武林》不乏豐富多元的創新玩法，輕鬆寫意又得，深度體驗在江湖上闖蕩的樂趣亦得，以下介紹《放肆武林》的兩大最核心的部分。

各路豪俠相聚一堂，好不熱鬧（官方圖片）

百大門派登場堪比武林大會

武俠遊戲當然少不了各大門派， 《放肆武林》的江湖上有百大門派，每個門派都有其代表的俠客，不僅在形象的設計上都充分符合門派的特色，他們的招式武功更將許多具有代表性的江湖絕學一一呈現在玩家眼前。

百大門派齊集登場，個性群俠有顏有料。（官方圖片）

資源重返掛機不累 角色養成不再浪費

以往的卡牌遊戲，要育成一個角色需要投入很多資源，特別是遊戲的前期。而在《放肆武林》不但一開始培養角色就非常輕鬆，而且當你已經不需要用到該角色之後，只要重置該角色，就可以將之前投入的資源全部重返，絲毫不會浪費你的努力！

除此之外，遊戲還提供更多省時省力領豐富獎勵的功能：天機樓一鍵飛升過關，避免無意義掛機；論劍山莊戰鬥可跳過，快速PK升級榜單；武道場養成資源免費快速掃蕩等。

俠客培養收放自如，推圖爬塔一鍵放置。（官方圖片）

雙代言人加持 元秋、林子聰帶你闖盪武林

《放肆武林》特邀在多部武俠電影中，有傑出表現的知名動作影星元秋、林子聰化身為武林掌舵與江湖遊俠，幫助眾位俠士一路過關斬將，劍指武林之巔。在遊戲上市之前，由兩位代言人所拍攝的廣告短片也搶先曝光，影片中兩位代言人分別化身為老闆和員工、師父和弟子兩組角色，透過妙趣橫生的對話劇情，以很武俠的喜劇風格帶出遊戲的特色！想要觀看兩位高手“過招”，趕快來點擊以下連結來觀看喔！

廣告片拍攝現場花絮 元秋和林子聰化身名師高徒。

《放肆武林》武館篇：https://youtu.be/ksJtZ65DCco

《放肆武林》辦公室篇：https://youtu.be/qvZWE6MTXLg

名家繪製的港漫海報，畫面衝擊力十足（官方圖片）

歡慶開服好康送不停 優惠活動限時放送中

新玩家登入遊戲之後除了可領取限定禮包外，還能參與各種官方活動，贏取更多限定稀有好康。官方特別整理了豪華開服10重禮，只要參與開服系列活動，輕鬆動動手指，200抽、俠客外觀、俠客角色、角色自選卡...都可以收入囊中！這波福利可以說是初入江湖即獲寶典般的體驗！

開服十重送，保證讓玩家馬上變大俠。（官方圖片）

此外，本次開服活動遊戲官方還邀請了陣容豪華的實況主，在開服期間向玩家送出豪華兌換碼，只要在實況主直播《放肆武林》期間觀看並兌換，即可獲得3個招募令和8小時資源全產出箱！助各位大俠的江湖之旅上一臂之力！

實況風雲起 放肆送好禮（官方圖片）

而開服同時，官方粉絲團也馬不停蹄地舉辦各種新活動。只要在粉絲團於開服慶祝貼文下留言處，留下你的江湖編號以及指定的#文案，就有機會搶先一步得到一等獎：招募令x20、二等獎：招募令x10、或是三等獎：200元寶、8小時銅幣、8小時修為。想要在一開始就贏在起跑點，就請持續關注官方粉絲團喔！

稀有外觀、超强大侠等你来拿！（官方圖片）

《放肆武林》雙平台下載：https://bit.ly/3KQeyNV

《放肆武林》官方網站：https://www.trsmanease.com

《放肆武林》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TheRovingSwordsman