4.21戲院重開｜社交距離措施逐步放寬，動漫迷終於可以入戲院睇戲了！除了因疫情一直延期的《咒術迴戰 0》，還有《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》和拉打50周年作品《幪面超人 Beyond Generations》。



多次延期《咒術迴戰 0》終於上映

疫情期間戲院一直無法營業，眼見大量新動畫電影在日本、台灣上映，《咒術迴戰 0》甚至在台灣票房上打敗了《蝙蝠俠》，但香港就一直無法入場欣賞，動畫fans都感到不是味兒。現在是否想「報復式」入場睇個夠？

漫改真人版排隊上

除了動畫劇場版，還有3部漫畫改篇真人電影排隊上，最吸引的一定是《奇異博士2 失控的多元宇宙》，建議5月初入場前先在Disney+看看《奇異博士1》、《Loki》、《What if》及《汪達與幻視》補完一下。

4.21戲院重開｜10部動漫迷必睇電影

+ 6

01. 幪面超人 Beyond Generations



02. 劇場版 Free! -the Final Stroke- 前篇



03. 魔神英雄傳 七魂的龍神丸 -再會-



04. 蝙蝠俠



05. 劇場版 黃金拼圖THANK YOU!!



06. 奇異博士2: 失控多元宇宙



07. 妄想代理人 前篇／後篇



08. 屁屁偵探電影: 梳乎厘島的秘密 + 深海大冒險



09. 劇場版 咒術迴戰 0



10. 魔比煞

