機動戰姬：聚變新手攻略 首抽、必練角色推薦 開局取4隻5星方法｜又一款事前頗多人關注的二次元動漫風格手遊《機動戰姬：聚變》台服在4月21日正式推出，以下為遊戲新手攻略，包括刷首抽方法、強力必練角色推薦以及開局極速取得4隻5星角色方法。



台服開服活動可無限重置頭10抽

講到手遊最關心的第一件事當然是首抽，不過玩《機動戰姬：聚變》的話對首抽可以不用太講究，一來很多三四星都很強力（無論有幾多5星在手都是要練），二來現時台服有開服活動，有一個可無限重置直到結果滿意為止的10抽（5星角色只會出現一隻）；用這個無限重置10抽刷到喜歡的人物便可以開始玩了。

無限重置首抽 / 自選首抽是好文明，我認為所有手遊都應該導入此系統

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如果是完美主義者很想刷個較好的開局的話，可用一開遊戲時拿到的石頭去抽現時的限定池「修羅」，刷到抽到修羅之後才再無限重置10抽來補足5星。

刷首抽方法也不複雜，只要開遊戲時選「訪客」，抽完後刪除遊戲重裝就能重刷。但是本作容量相當大，裝完遊戲後還要下載5GB數據，用iOS來刷的話會很辛苦；建議真想刷的話就拿Android裝置或模擬器的「清除資料」功能重刷，刷好後才綁定帳號用其他手機/平板來玩。

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想刷首抽的話建議可在現時的限定池刷出修羅，再用無限重置10抽取銀河，就是一個極好的開局了

首抽5星及必練強力角色推薦：

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機動戰姬：聚變遊戲玩法

戰鬥系統為半回合制，每個角色的行動順序按各自的速度而定，速度夠快的話甚至可以連續行動兩三次才輪到對方。值得一讚是動畫及特效都非常出色，在手遊中屬一等一的級數，雖然畫風不同但和《公主連結》等有著最出色畫面的手遊相比也不遜色。

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然後育成方面就和其他RPG手遊差不多，都是角色等級、突破、裝備、家園建設（本作中為艦隊）等等，有玩開手遊不難上手。

開局極速取得4隻5星角色方法

趁著現時台服的開服活動可以在極早期就拿到4隻5星角色：首先刷首抽，到出了修羅或想要的5星後，用開服活動無限重置10抽又有一隻；接下來儲值170台幣會送一張5星券，最後再用儲值的石頭或在遊戲中打進度拿到的石湊夠10抽，完成開服活動得到5星角色「忍」，就能在遊戲極早期擁有4隻五星角色了。

不過首儲特典課金的5星

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簡易開荒心得

開荒時，如果是會微課/輕課的玩家，建議可以每天買滿30次體力，因為和許多手遊戲一樣不少功能都需要主線進度和帳號等級才能解鎖，買體力就能更快推進度了。另外就是打通主線第一章之後會送4星角色「零四」，別看她是早期送的角色就以為一定沒用，零四是所有玩家必練的角色，以至於玩家早期可以不用急著培養抽/刷回來的五星而是全力提升零四。

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因為她的必殺技是全體攻擊，而且在擊殺敵人後可減少冷卻，只要攻擊力夠高可一下秒殺敵人時就能每回合出必殺技再秒殺，用來刷素材關、經驗關時極之有用。

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