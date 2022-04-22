《高達00》YouTube 免費睇TV版動畫兩季 有中文字幕 8大名場面重溫｜高達的官方YouTube頻道「GundamInfo」不時都會上傳以前的高達動畫讓高達迷重溫經典，最近就上傳了整套前後兩季高達00（Gundam 00），有齊中文字幕，來重溫各個名場面吧。



不經不覺《高達00》已15周年 作為高達TV動畫特色多

《機動戰士高達00》（機動戦士ガンダム00 / Gundam 00）是高達系列的第12部電視動畫作品，有兩季共50集；第一季由2007年10月開播，不經不覺已經快15年了。高達00作為高達TV動畫有很多特色，像是在高達系列一貫以戰爭為主的題材之上更多了一些SF（科幻）感覺，劇本黑田洋介和監督水島精二表示是有受到知名科幻小說《基地》系列及《童年末日》的影響。另一特點是主題曲以搖滾樂為主，和以往較「動漫風」的歌曲風格大不同，不過同樣很受高達Fans喜愛。

高達00亦引入了「太陽爐」、「GN粒子」、「Trans-AM」、「量子化」等新設定，粒子散布的畫面相當有象徵性和衝擊力，自然留下了不少名場面。

或者不算名場面，但個人印象較深的是露依絲被滅門之後、沙慈趕往在探望的一幕。現在重看也是心有戚戚然...

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即睇高達00八大名場面：

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另外是除了《高達00》之外，《鐵血的孤兒》等其他數部高達動畫現時也可在GundamInfo頻道觀看，想補番的話十分方便。

即睇高達00八大名場面：

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