Diablo Immortal暗黑破壞神永生不朽正式公開上市日 同時公布PC版 6大必玩理由｜自2018年在Blizzcon上公開，到現在已有3年半的Diablo系列首隻官方正式手機遊戲《Diablo Immortal》暗黑破壞神永生不朽，在經過多次測試及長時間開發之下，終於在昨晚（4月25日）正式公開上市日期。



同時公布PC版 可跨平台共用進度及連線遊玩

據Diablo Immortal暗黑破壞神永生不朽在4月25日晚上公開的最新影片，遊戲將在6月2日推出；唯包括香港、台灣、日本及新加坡等的亞太地區就要等到6月下旬（確實日子未定）才能開服。亞太區較遲上市的原因是準備繁體中文翻譯以及架設亞太區專用伺服器需要額外時間，如果實在等不了，也是可以先玩美服，但是一來沒有中文，二來美服的進度也不能帶去之後的台服或其他亞太地區。

為了中文和更好的連線品質，港台玩家還是乖乖等到6月底吧

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PC版將會完全支援Cross-progression和Cross-play，即玩家可以與任意平台的其他玩家連線遊玩，自己的進度亦可手機和PC版互通，隨時隨地以自己喜歡的平台遊玩，而且也正如遊戲總監Wyatt Cheng的自嘲式玩笑，「現在沒有手機都能玩了」。不過大概是由於PC版的開發較遲，所以在手機版正式推出之時，PC版將會以beta形式推出。另外是PC除了鍵盤+滑鼠外，亦確定會支援手掣（Controller）操作。

支援手掣非常好

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