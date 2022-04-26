潤羽露西婭中之人みけねこLive2D公開 瘋狂吸金即上全球SC榜第一｜Hololive旗下超人氣vTuber「潤羽露西婭」自從在2月尾爆出炎上事件、被官方解約之後，用回自己在加入Hololive前的網名「みけねこ」重新開始活動，在YouTube進行直播，更即時登上YouTube當日Superchat排行榜第一位。



Superchat女王吸金力依然驚人 真愛粉未有離棄

在潤羽露西婭時期，雖然她的頻道訂閱人數並非Hololive最高，但以superchat吸金量而言卻是冠絕全球。據YouTube據數據統計網站「PLAYBOARD」統計，潤羽露西婭由2019年7月18日出道到2022年2月10日終止活動，其生涯總Superchat量高達4億2千萬日圓（約2580萬港元），為全球所有YouTuber（並不限於vTuber）之中最高。

在和Hololive解約之後，潤羽露西婭用回自己在加入Hololive前的網名「みけねこ」重新開始活動在YouTube進行直播；而在最近更公開了其Live2D造型。據みけねこ自己所述，是次新造型是由她的fan以一星期時間製作，並且已經添加了Live2D效果。

造型換了新的但中之人還是同一個，吸金能力也依然如昔。

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即睇潤羽露西婭中之人みけねこLive2D造型公開 吸金即上全球SC榜第一：

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みけねこ在前天（4月24日）晚上みけねこ舉行了Live2D造型披露直播，直播時長約2小時，現時播放次數已超過100萬。據PLAYBOARD統計，みけねこ在此直播中Superchat課金量達到146萬日圓（約9萬港元），為當日全球第一。

PLAYBOARD

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みけねこ的新造型設計上有貓耳等配合其特色（みけねこ即「三毛貓」，即一般人稱的三花貓、玳瑁貓，指身上有黑色、橘色與白色三種毛色的貓）。但可能由於是一星期內急工製作，細緻度上比Hololive的Live2D造型是略為遜色。當然這無損粉絲們對她的熱情。

撰文之時mikeneko的YouTube頻道訂閱人數已突破80萬，考慮到現時她以個人身份直播、不再需要和事務所Hololive分成之下，搵的錢隨時比以前「潤羽露西婭」時代更多。

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